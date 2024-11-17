Названа страна, куда стали чаще ездить русские туристы

Аналитики проанализировали объем продаж страховых полисов для выезжающих за границу и количество бронирований отелей и апартаментов. Они обнаружили, что в течение года спрос россиян на поездки в Китай значительно увеличился. RT ознакомился с данными этого исследования.

Согласно информации, предоставленной аналитиками известной компании выбора и покупки страховых услуг, объем проданных страховых полисов для поездок в Китай вырос на 125% по сравнению с предыдущим годом.

«Основными факторами, которые способствуют росту, являются: развитие туристической инфраструктуры в регионе, расширение выбора туристических маршрутов и окончательное снятие ограничений после пандемии коронавирусной инфекции», — говорится в публикации.

Также отмечается, что популярные азиатские направления, такие как Вьетнам и Таиланд, остаются в топе в III квартале текущего года.

Также подтверждают высокий интерес к отдыху в Китае и данные популярного сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов. По словам его экспертов, в III квартале 2024 года количество бронирований российских туристов в отелях КНДР удвоилось по сравнению с прошлым годом. Специалисты сервиса отмечают, что путешественников привлекает разнообразие предложений для отдыха в Китае, включая экскурсионный, приключенческий, религиозный и пляжный туризм.

«Так, например, интерес к морским курортам Китая этим летом вырос особенно заметно — темпы бронирований показали трехкратный рост. Эти направления конкурируют за туристов с Турцией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и становятся для россиян альтернативой привычным ближневосточным курортам», — заключили эксперты.