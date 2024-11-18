18 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
18 ноября отмечается День рождения Деда Мороза, День рождения Микки и Минни Маус и Галактион. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День рождения Деда Мороза
В России 18 ноября празднуется День рождения Деда Мороза. Согласно поверью, именно в этот день в Великом Устюге — резиденции зимнего волшебника — приходит настоящая зима.
Международные праздники
День рождения Микки и Минни Маус
Дни рождения Микки и Минни празднуются 18 ноября, так как именно в этот день они впервые появились на экране в знаменитом короткометражном фильме Уолта Диснея под названием «Пароходик Вилли».
Какие еще праздники отмечают в России и мире 18 ноября
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День кнопочного телефона;
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День придумывания секретов;
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День принцесс в США;
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День независимости в Марокко;
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День революции в Мексике;
День яблочного сидра в США.
Церковные праздники
День памяти мучеников Галактиона и Епистимии
День памяти мучеников Галактиона и Епистимии православной церковью отмечается 18 ноября. Галактион и Епистимия были мучениками, которые пострадали за свою веру во время гонений против христиан. Епистимия, согласно легенде, была женой Галактиона, и оба они проявили стойкость и мужество, не отрекшись от своей веры, что и привело к их страдальческой смерти.
Какие еще церковные праздники отмечаются 18 ноября
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День памяти Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов;
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День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского.
Традиции и приметы на 18 ноября
18 ноября православные верующие чтят память мучеников Галактиона и Епистимии, в народе — Галактион. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки готовили разнообразные блюда из редьки. Женщины натирали ее и подавали с растительным маслом, репчатым луком и квашеной капустой.
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В этот день также разрешалось гадать, чтобы узнать о своем будущем.
Что нельзя делать
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Принимать важные решения. Например, запрещалось менять место работы, увольняться, переезжать и даже делать предложения любимой.
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Начинать новые дела и рискованные проекты — можно столкнуться с серьезными трудностями.
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Принимать гостей, даже если это были родственники или близкие друзья — к бедам.
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Совершать большие и дорогие покупки — купленные в этот день вещи могут быстро сломаться, быть украденными или потеряться.
Погодные приметы
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Много снега — будет долгая и снежная зима.
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Иней с утра на земле — к потеплению.
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Дымка покрыла Луну — к ненастью.