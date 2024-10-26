В России вырос спрос на горные походы

Среди «неспортивных» россиян растет интерес к горным походам. Так количество туристов в горах увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, а самой популярной вершиной, в том числе среди новичков, остается Эльбрус, сообщает «Российская Газета».

Стоимость горной экспедиции сильно зависит от выбранного маршрута, сезона и уровня поддержки. Туристы могут встретить предложения от 50 тысяч рублей и за 200 тысяч рублей. В среднем комфортное восхождение, которое включает сопровождение гида, ночевку в домиках и питание, обойдется небольшой группе в 130 тысяч рублей. К этой цене еще стоит прибавить стоимость снаряжения.



Отмечается, что только базовое снаряжение обойдется примерно в 100 тысяч рублей. При этом сюда не входит одежда, обувь, рюкзаки, палки и прочая мелочь.



Кроме того, фиксируется рост спроса и на треккинговые маршруты, где стоимость однодневных маршрутов начинается от 5 тысяч рублей в группе. Например, трехдневный поход на Архыз обойдется уже в 87 тысяч рублей.



Однако прежде чем покупать снаряжение и бронировать тур, нужно оценить опыт, спортивную подготовку и состояние здоровья. Восхождение на любую вершину требует серьезной подготовки и акклиматизации, которая может занять несколько недель.