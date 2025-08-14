Назван топ-5 зарубежных направлений для отдыха в сентябре-октябре

В сентябре-октябре в топе направлений для отдыха оказались Вьетнам и Таиланд, сообщает Газета.Ru со ссылкой на экспертов популярного сервиса для путешествий.

Начало осени во Вьетнаме прохладное. Специалисты отмечают, что в сентябре, когда дожди становятся реже, можно выбрать Нячанг, Фантьет или Ханой — сочетать прогулки по колоритным улочкам и отдых у моря. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Вьетнама в сентябре-октябре составляет 6485 рублей. Однако погода еще переменчива, море нередко неспокойное, поэтому для пляжного отдыха лучше рассмотреть другое время путешествия.

Таиланд тоже попал в рейтинг осенних направлений. В сентябре-октябре предпочтение отдают не пляжам. Туристы выбирают варианты с экскурсиями по Бангкоку, посещением древних городов Аюттхая и Сукхотай, гастрономическими турами и спа-программами. Для коротких отпусков часто советуют Паттайю или Самуи, где в среднем 10-12 дождливых дней, а комфортная температура воздуха около 32 °C, воды — примерно 29 °C. Север страны — Чиангмай и Чианграй — также рекомендуются: дожди там редки, природа зеленая и свежая. В октябре интересным направлением может стать Нонгкхай с уникальным фестивалем огненных шаров на реке Меконг. Средняя стоимость ночи в Таиланде в начале осени составляет около 7200 рублей.

Индонезия представлена как еще одно привлекательное направление на осень. В сентябре сухой сезон постепенно заканчивается: температура остается теплой, к октябрю иногда идут дожди, в ноябре — чаще ливни и повышенная влажность, что привлекает серферов. Туристов становится меньше, что нравится семьям с детьми и любителям спокойного, фотографического отдыха. Стоимость ночи в Индонезии в сентябре-октябре — 9335 рублей.

Египет продолжает быть привлекательным для осеннего отдыха: Красное море в сентябре-октябре комфортно для купания. Помимо Хургады и Шарм-эль-Шейха специалисты рекомендуют Эль-Гуну с каналами, Марса-Алам с кораллами и уединенный Дахаб, а для интересующихся историей — Луксор, Асуан и старый Каир. Средняя цена ночи в Египте на эти месяцы — 10 995 рублей.

Также осенью можно рассмотреть ОАЭ: в сентябре-октябре комфортно исследовать не только Дубай и Абу-Даби, но и менее известные направления — Фуджейру с горами и спокойными пляжами, Шарджу с музеями и рынками, Рас-эль-Хайму с уединенными бухтами и возможностью сходить в горы Хаджар. Средняя стоимость ночи в ОАЭ в эти месяцы составляет 15 075 рублей.