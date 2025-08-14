Стиль жизни
Назван топ-5 зарубежных направлений для отдыха в сентябре-октябре
Хобби и развлечения

14 августа, 15:45

2 мин.

Назван топ-5 зарубежных направлений для отдыха в сентябре-октябре

Мария Задорожная
Автор
Отдых в Таиланде
Фото miodrag ignjatovic, iStock

В сентябре-октябре в топе направлений для отдыха оказались Вьетнам и Таиланд, сообщает Газета.Ru со ссылкой на экспертов популярного сервиса для путешествий.

Начало осени во Вьетнаме прохладное. Специалисты отмечают, что в сентябре, когда дожди становятся реже, можно выбрать Нячанг, Фантьет или Ханой — сочетать прогулки по колоритным улочкам и отдых у моря. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Вьетнама в сентябре-октябре составляет 6485 рублей. Однако погода еще переменчива, море нередко неспокойное, поэтому для пляжного отдыха лучше рассмотреть другое время путешествия.

Таиланд тоже попал в рейтинг осенних направлений. В сентябре-октябре предпочтение отдают не пляжам. Туристы выбирают варианты с экскурсиями по Бангкоку, посещением древних городов Аюттхая и Сукхотай, гастрономическими турами и спа-программами. Для коротких отпусков часто советуют Паттайю или Самуи, где в среднем 10-12 дождливых дней, а комфортная температура воздуха около 32 °C, воды — примерно 29 °C. Север страны — Чиангмай и Чианграй — также рекомендуются: дожди там редки, природа зеленая и свежая. В октябре интересным направлением может стать Нонгкхай с уникальным фестивалем огненных шаров на реке Меконг. Средняя стоимость ночи в Таиланде в начале осени составляет около 7200 рублей.

Индонезия представлена как еще одно привлекательное направление на осень. В сентябре сухой сезон постепенно заканчивается: температура остается теплой, к октябрю иногда идут дожди, в ноябре — чаще ливни и повышенная влажность, что привлекает серферов. Туристов становится меньше, что нравится семьям с детьми и любителям спокойного, фотографического отдыха. Стоимость ночи в Индонезии в сентябре-октябре — 9335 рублей.

Египет продолжает быть привлекательным для осеннего отдыха: Красное море в сентябре-октябре комфортно для купания. Помимо Хургады и Шарм-эль-Шейха специалисты рекомендуют Эль-Гуну с каналами, Марса-Алам с кораллами и уединенный Дахаб, а для интересующихся историей — Луксор, Асуан и старый Каир. Средняя цена ночи в Египте на эти месяцы — 10 995 рублей.

Также осенью можно рассмотреть ОАЭ: в сентябре-октябре комфортно исследовать не только Дубай и Абу-Даби, но и менее известные направления — Фуджейру с горами и спокойными пляжами, Шарджу с музеями и рынками, Рас-эль-Хайму с уединенными бухтами и возможностью сходить в горы Хаджар. Средняя стоимость ночи в ОАЭ в эти месяцы составляет 15 075 рублей.

Турэксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Спортивный психолог назвала топ-3 техники для мотивации заниматься спортом

  • Djibits

    Эх хочется на море

    18.08.2025

  • Vitalick

    Люди поедут туда отдыхать куда денег смогли накопить, а у кого их в достатке, то уж и без ваших советов обойдутся :nerd:

    15.08.2025

  • Niko McCowrey

    Мариш, народ, в своей массе, без вашихъ советов решит, куда ему ехать отдыхать. Собственно, именно так все и поступают. Ибо любые некие "иксперды" кудахчут в пользу тех, кто им заплатил. Вы ничем от них не отличаетесь.

    14.08.2025

    Спортивный психолог назвала топ-3 техники для мотивации заниматься спортом

    Takayama

