Спортивный психолог назвала топ-3 техники для мотивации заниматься спортом

Каждый день встречаются заголовки, призывающие заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Но у многих не получается самостоятельно заставить себя заниматься спортом. Эксклюзивно для «СЭ» спортивный психолог Александра Зинченко назвала топ-3 техники, которые помогут взрастить мотивацию к спорту.

«Первое, что нужно сделать, — честно ответьте себе на вопрос: «Почему я не хочу?» Это может быть техника пустого стула, когда мы проводим разговор наедине с собой, искренне говоря о том, что произошло в прошлом и как внедрить спорт в свою жизнь. Либо обратиться к близкому человеку, который неравнодушен к вашей истории, или поговорить с психологом. Важно понять, что стало непреодолимым препятствием на пути к занятиям и как можно это изменить», — отметила эксперт.

По словам специалиста, любое дело в жизни, если оно трудно дается, можно переквалифицировать в «эксперимент». Условно — не обязывая себя долго и мучительно двигаться к видимому результату, а временно понаблюдать за собой в новых условиях. Дайте себе две недели попробовать: обычные тренировки в формате «лайт», 10 000 шагов или 20 приседаний каждый день и контроль питания.



«Только не ищите в этом моментального результата. Все должно быть в первое время с интересом, чтобы понять, как с этим можно строить свой образ жизни», — добавила специалист.



За это время Зинченко советует отследить, что ваше, а что чужое? Что получается с удовольствием, а что идет через неприятное преодоление? Ни в коем случае не быть агрессивным к себе, так как это моментально вызовет сопротивление организма и эмоциональные срывы.

«Спорт не про боль, а про эндорфины. Когда мы резко помещаем себя в железные рамки питания и физических нагрузок, мозг расценивает это как угрозу жизни и дает команду телу замереть. Замереть в контексте — максимально сберечь накопленное (жир и мысли «тебе это не надо, давай полежим, съешь еще кексик»). И главное, ни в коем случае никому это не отдавать, так как его выдернули из привычной жизни, а это стресс на самой высокой грани и надо как-то выживать», — сказала психолог.



Эксперт посоветовала постараться сохранить привычные ритуалы: один любимый десерт или сухарики с бутылкой любимого напитка раз в четыре дня. Тогда мозг поймет, что его безопасные «опоры» сохранились, но добавились новые. Следовательно, можно работать, угрозы нет, а есть новые нейронные связи и «свежесть» сознания.

«Помните: все подкачанные люди начинали свой путь одинаково — когда у них не было ни красивого тела, ни регулярных тренировок, ни четкого понимания, зачем это надо. Для начала просто внедрите спорт как временное увлечение, благодарите себя за каждый шаг и дальше уже решите сами, продолжать этот путь или нет», — подытожила Александра.