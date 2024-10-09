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Самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году — когда лучше брать отпуск
Хобби и развлечения

9 октября, 15:35

1 мин.

Турэксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Мария Задорожная
Автор
Девушка собирает чемодан
Фото ArtistGNDphotography, iStock
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Директор по коммуникациям сервиса путешествий Сергей Становкин в беседе с РИА Новости заявил, что в 2025 году самыми выгодными для работающих россиян месяцами для отпуска будут июль и октябрь. По его словам, в них будет по 23 рабочих дня.

«На втором месте стоят апрель, сентябрь, декабрь — в них рабочими будут 22 дня. Меньше всего — 17 рабочих дней в январе 2025 года. Однако между новогодними каникулами и ближайшими выходными рабочими будут только четверг и пятница. Таким образом тем, кто захочет продлить свой отдых, не придется «терять» оплату за много «дорогих» рабочих дней», — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году станут май, июнь и ноябрь.


«В мае россиян ждет 18 рабочих дней, а в июне и ноябре — по 19 дней», — пояснил Становкин.

Кроме того, эксперт добавил, что для более выгодного отдыха нужно планировать отпуск заранее. По его оценке, скидки на тарифы раннего бронирования могут достигать 40%.

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