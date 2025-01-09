Кто родился 9 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 января.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон — принцесса Уэльская. Родилась 9 января 1982 года в Рединге, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна как супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.
Нина Добрев
Нина Каменова Добрев — канадская актриса. Родилась 9 января 1989 года в Софии, Болгария. Сегодня ей исполняется 36 лет. Стала известна после роли Елены Гилберт в сериале «Дневники вампира».
Кто еще родился 9 января
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Лара Фабиан (1970) — французская певица.
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Джей Кей Симмонс (1955) — американский актер кино и телевидения.
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Ли Ван Клиф (1925 — 1989) — американский киноактер.
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Сергей Параджанов (1924 — 1990) — советский кинорежиссер и сценарист.
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Ричард Никсон (1913 — 1994) — 37-й президент США (1969—1974), вошел в историю как «красный» президент.
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Симона де Бовуар (1908 -1986) — французская писательница, идеолог феминистического движения.
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Карел Чапек (1890 — 1938) — чешский писатель и драматург.
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Петр Кащенко (1859 — 1920) — русский врач-психиатр и общественный деятель.
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Фердинанд Врангель (1797 — 1880) — российский мореплаватель, полярный исследователь, адмирал.