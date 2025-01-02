Кто родился 2 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 января.

Яна Рудковская

Яна Александровна Рудковская — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Родилась 2 января 1975 года в Костанае, Казахстан. Сегодня ей исполняется 50 лет. Известность получила как продюсер Димы Билана и своего супруга, Евгения Плющенко.

Сергей Жигунов

Сергей Викторович Жигунов — советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации. Родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону. Сегодня ему исполняется 62 года. Получил известность благодаря фильмам «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех» и «Принцесса на бобах», а также телесериалу «Моя прекрасная няня».

Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

Кто еще родился 2 января