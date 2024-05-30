«Кто будет подслушивать, когда мы с вами оба здесь?» 10 ярких цитат Заворотнюк из «Моей прекрасной няни»
Заворотнюк более пяти лет боролась с онкологией: в 2019-м врачи поставили ей страшный диагноз «глиобластома» — это одна из самых агрессивных форм рака. За это время в Сети не было ни одного видео или фото с актрисой, а родственники или близкие не давали никаких интервью.
У артистки осталось трое детей — Анна, Майкл и Мила. Третью дочь Заворотнюк родила от фигуриста Петра Чернышева в 2018 году.
О дате и месте прощания родственники Анастасии сообщат позднее.
***
Заворотнюк получила широкую известность после съемок в сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2006, 2008-2009). Многие цитаты из этого ситкома ушли в народ и популярны до сих пор.
Вспоминаем самые известные высказывания няни Вики, которую блестяще сыграла Заворотнюк.
Действующие лица:
Анастасия Заворотнюк — Виктория Владимировна Прутковская
Сергей Жигунов — Максим Викторович Шаталин
Борис Смолкин — Константин Николаевич Семёнов
Ольга Прокофьева — Жанна Аркадьевна Ижевская
***
Няня Вика: «Жанна Аркадьевна, я ж понимаю, что я вас сильно раздражаю, ну, чисто по-женски. Но с другой стороны, я ж и не Максим Викторович, чтобы нравиться вам по-мужски. Я вам хочу сказать, что вы очень хорошая женщина, но сильно в глубине души, а я в глубине души у себя очень желаю вам добра! И поэтому я вам скажу, что если я еще раз увижу, что мои дети плачут из-за вас, то я ж вас просто по стенке размажу! В хорошем смысле этого слова... Это чтоб вы знали!»
***
Константин: «Виктория, я скажу вам по секрету...»
Няня Вика: «Константин, кто будет подслушивать, когда мы с вами оба здесь?»
***
Няня Вика: «Когда тебе будет 20, мне будет 40. Когда тебе будет 30, мне будет 40. Ну а когда тебе будет 40, ты наконец поймешь, почему мне до сих пор 40...»
***
Максим Шаталин: «Виктория, я хотел бы помочь Антону провести медовый месяц».
Няня Вика: «Вы что, думаете, он сам не справится?»
***
Няня Вика: «Что ты такой добрый с утра пораньше? Убил уже кого-то?»
Денис: «Ну почему все ждут от меня самого худшего?»
Няня Вика: «Ждут от тебя самого лучшего! Готовятся только к худшему...»
***
Няня Вика: «Короче, нам было 15 лет, и мы были полные дуры».
Подруга Галя: «А че это были?.. То есть почему дурами?»
***
Няня Вика: «Ксюша, если ты будешь есть столько сладкого, у тебя все зубы выпадут!»
Ксюша Шаталина: «Ну и пусть! Это закон природы! Дети до семи лет должны есть больше сладостей, чтобы у них молочные зубы выпадали и вырастали новые и красивые!»
***
Константин: «Вика, что вы делаете с французским коллекционным вином?»
Няня Вика: «Глинтвейн! Еще бы парочку бутылок молдавского туда, корицы, перцу... чтобы пробрало всех!»
Константин: «Вика, делать из французского коллекционного вина глинтвейн — это все равно что заставлять Паваротти петь песенки «Ласкового мая».
***
Няня Вика: «Не нервничайте. Лучше выпейте вина, это успокаивает».
Жанна Аркадьевна: «Меня — нет! Меня — наоборот!»
Няня Вика: «Ну что же вам успокаивает нервы?»
Жанна Аркадьевна: «Волосы».
Няня Вика: «Вы что, рвете на себе волосы?»
Жанна Аркадьевна: «Не на себе... Делаю другим прически. Эффект тот же».
***
Няня Вика: «Когда я была на Елисейских полях...»
Мама Вики: «Это когда ж ты там была?»
Няня Вика: «В техникуме когда училась. Нас в колхоз посылали, в Елисеево».
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Анастасии.