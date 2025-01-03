Кто родился 3 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 января.

Флоренс Пью

Флоренс Роуз Пью — британская актриса. Родилась 3 января 1996 года в Оксфорде, Великобритания. Сегодня ей исполняется 29 лет. Известна по ролям в картинах «Падение», «Леди Макбет», «Солнцестояние», «Маленькие женщины» и др. В 2024 году Пью появилась в главной роли в картине «Время жить».

Мэл Гибсон

Мел Колм-Килле Джерард Гибсон — американский и австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился 3 января 1956 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 69 лет. В основном известен своими ролями в фильмах «Безумный Макс», «Галлиполи», «Баунти», «Смертельное оружие» и «Храброе сердце». Также он снял «Страсти Христовы».

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Кто еще родился 3 января