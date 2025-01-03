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Кто родился 3 января: у кого из звезд день рождения 3 января
Хобби и развлечения

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Кто родился 3 января: список известных личностей

3 января день рождения отмечает британская актриса Флоренс Пью
Мария Задорожная
Автор
Флоренс Пью
Фото Amy Sussman, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 января.

Флоренс Пью

Флоренс Роуз Пью — британская актриса. Родилась 3 января 1996 года в Оксфорде, Великобритания. Сегодня ей исполняется 29 лет. Известна по ролям в картинах «Падение», «Леди Макбет», «Солнцестояние», «Маленькие женщины» и др. В 2024 году Пью появилась в главной роли в картине «Время жить».

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Мэл Гибсон

Мел Колм-Килле Джерард Гибсон — американский и австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился 3 января 1956 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 69 лет. В основном известен своими ролями в фильмах «Безумный Макс», «Галлиполи», «Баунти», «Смертельное оружие» и «Храброе сердце». Также он снял «Страсти Христовы».

Мэл Гибсон
Фото Jon Kopaloff, Getty Images
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  • Александр Половцев (1958) — советский и российский актер, Заслуженный артист РФ.

  • Владимир Стеклов (1948) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Александр Лазарев (1938 — 2011) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Николай Рубцов (1936 — 1971) — советский поэт.

  • Серджио Леоне (1929 — 1989) — итальянский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

  • Григорий Мкртчян (1925 — 2003) — советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион.

  • Алексей Стаханов (1906 — 1977) — советский шахтер, основоположник стахановского движения.

  • Джон Толкин (1892 -1973) — английский писатель жанра фэнтези, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец».

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