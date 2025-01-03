Кто родился 3 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 января.
Флоренс Пью
Флоренс Роуз Пью — британская актриса. Родилась 3 января 1996 года в Оксфорде, Великобритания. Сегодня ей исполняется 29 лет. Известна по ролям в картинах «Падение», «Леди Макбет», «Солнцестояние», «Маленькие женщины» и др. В 2024 году Пью появилась в главной роли в картине «Время жить».
Мэл Гибсон
Мел Колм-Килле Джерард Гибсон — американский и австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился 3 января 1956 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 69 лет. В основном известен своими ролями в фильмах «Безумный Макс», «Галлиполи», «Баунти», «Смертельное оружие» и «Храброе сердце». Также он снял «Страсти Христовы».
Кто еще родился 3 января
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Грета Тунберг (2003) — шведская экологическая активистка.
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Михаэль Шумахер (1969) — немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион «Формулы-1».
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Александр Половцев (1958) — советский и российский актер, Заслуженный артист РФ.
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Владимир Стеклов (1948) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
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Александр Лазарев (1938 — 2011) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
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Николай Рубцов (1936 — 1971) — советский поэт.
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Серджио Леоне (1929 — 1989) — итальянский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
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Григорий Мкртчян (1925 — 2003) — советский хоккеист и тренер, олимпийский чемпион.
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Алексей Стаханов (1906 — 1977) — советский шахтер, основоположник стахановского движения.
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Джон Толкин (1892 -1973) — английский писатель жанра фэнтези, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец».