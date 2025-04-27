Кто родился 27 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 апреля.

Леонид Рошаль

Леонид Михайлович Рошаль — советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира». Родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны, Орловской области. Сегодня ему исполняется 92 года. Всемирно известный советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель.

Евгений Моргунов

Евгений Александрович Моргунов — советский и российский актер, кинорежиссер, Заслуженный артист РСФСР. Родился 27 апреля 1927 года в Москве. Наиболее известен по роли Бывалого из троицы «Трус, Балбес и Бывалый» в серии советских кинокомедий Леонида Гайдая. Не стало артиста в 1999 году.

Фото Russian Look, Global Look Press

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