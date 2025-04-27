Кто родился 27 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 апреля.
Леонид Рошаль
Леонид Михайлович Рошаль — советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира». Родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны, Орловской области. Сегодня ему исполняется 92 года. Всемирно известный советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель.
Евгений Моргунов
Евгений Александрович Моргунов — советский и российский актер, кинорежиссер, Заслуженный артист РСФСР. Родился 27 апреля 1927 года в Москве. Наиболее известен по роли Бывалого из троицы «Трус, Балбес и Бывалый» в серии советских кинокомедий Леонида Гайдая. Не стало артиста в 1999 году.
Кто еще родился 27 апреля
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Стас Михайлов (1969) — российский эстрадный певец. Заслуженный артист РФ.
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Александр Лазарев-младший (1967) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РФ.
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Марина Левтова (1959 — 2000) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
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Гвидо Кантелли (1920 — 1956) — итальянский дирижер.
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Нора Галь (1912 — 1991) — советский переводчик английской и французской литературы, редактор и литературный критик.
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Улисс Симпсон Грант (1822 — 1885) — американский государственный, политический и военный деятель, 18-й президент США.
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Сэмюэл Морзе (1791 — 1872) — американский художник и изобретатель.
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Мэри Годвин (1759 — 1851) — британская писательница, философ и феминистка.