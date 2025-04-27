27 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
27 апреля отмечается День российского парламентаризма, Всемирный день графического дизайна и Мартын Лисогон. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День российского парламентаризма
27 апреля в России отмечается День российского парламентаризма. Его учредили в 2012 году с внесением изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Дата торжества связана с началом работы Госдумы Российской Империи в 1906 году.
Международные праздники
Всемирный день графического дизайна
27 апреля отмечается Всемирный день графического дизайна. Его учредил Международный совет ассоциаций графического дизайна (Icograda).
Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 апреля
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Красная горка.
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День рождения «памперсов».
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День работников вахтового метода.
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Всемирный день породненных городов.
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День Республики Саха.
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День азбуки Морзе.
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День мясных ребрышек.
Церковные праздники
День памяти святителя Мартина Исповедника
День памяти святителя Мартина Исповедника отмечается 27 апреля по православному календарю. Святитель Мартин был папой Римским в VII веке и известен своей стойкой защитой православной веры в условиях гонений своего времени. Он выступал против монофизитства и активно защищал учение о двух природах в Христе.
Какие еще церковные праздники отмечаются 27 апреля
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День памяти святых мучеников Виленских.
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Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская.
Традиции и приметы на 27 апреля
27 апреля в народе отмечается Мартын Лисогон. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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В этот день подкармливали ворон кашей. Оставляли пищу у дома, чтобы прилетевшая покормиться птица защищала дом от нечисти в будущем.
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На Руси в праздник устраивали сватовство. Считалось, что пара, которая сошлась в Мартына Лисогона, проживет долго и счастливо.
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После ужина предки старались как можно скорее убрать со стола крошки и грязную посуду, быстро вымыть ее, чтобы не привлечь в дом нужду.
Что нельзя делать:
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Заниматься спортом, каким-либо тяжелым физическим трудом, охотиться — к неприятностям.
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Обманывать — можно накликать беду.
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Сквернословить и льстить — будут проблемы со здоровьем.
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Стирать и убираться — к проблемам в семье.
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Совершать крупные покупки — могут понадобиться деньги на более важные вещи.
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Прощаться с гостями на лестнице — могут рухнуть все планы.
Погодные приметы:
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Березы дают много сока — осень придет поздно.
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Дождливый день предвещает удачную пашню.
Что произошло 27 апреля
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1636 год — на высоком берегу реки Цна был основан город Тамбов.
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1702 год — Петр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.
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1855 год — в России впервые упомянут самиздат.
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1905 год — Манифест Николая II «Об укреплении начал веротерпимости».
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1908 год — фигурное катание было включено в программу Олимпийских игр.
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1918 год — Декрет ВЦИК РСФСР об отмене права наследования.
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1925 год — Постановление СНК СССР «О прописке граждан в городских поселениях».
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1959 год — СССР и Египет заключили договор о строительстве Асуанской плотины.
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1960 год — на экраны СССР вышла 1-я серия экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», созданная Александром Гавриловичем Ивановым.
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1961 год — в Москве создана миротворческая неправительственная благотворительная организация «Советский фонд мира».
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1974 год — из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.
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1986 год — эвакуация населения города Припять из-за Чернобыльской аварии. За 3 часа из города были эвакуированы все 40 тысяч человек.
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2005 год — состоялся первый испытательный полет крупнейшего в мире серийного авиалайнера Airbus A380.