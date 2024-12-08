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Какой сегодня праздник: что за день 8 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

8 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

8 декабря отмечается Международный день художника
Мария Задорожная
Автор
Международный день художника
Фото StefaNikolic, iStock
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8 декабря отмечается Международный день художника, День русской песни и Клим Холодный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День русской песни

8 декабря в России отмечается День русской песни. Этот праздник направлен на сохранение русского творческого наследия, популяризацию народной песни и певческих традиций.

День русской песни
Фото Ksenia Shestakova, iStock

Международные праздники

Международный день художника

8 декабря в мире отмечается Международный день художника. Его учредила в 2007 году международная ассоциация «Искусство народов мира». Это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его, поэтому торжество отмечают все творческие люди.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 декабря

  • День путешественника во времени.

  • Мировой день зажженных свечей.

  • День российского казначейства.

  • День орнаментальной музыки.

  • Всемирный день хорового искусства.

Церковные праздники

День памяти священномученика Климента Римского

День памяти священномученика Климента Римского отмечается 8 декабря в православной традиции. Климент Римский был одним из первых пап римских и жил в I веке. Известен своей глубокой верой, служением и пастырской заботой о христианских общинах. Он активно проповедовал христианство и боролся с язычниками, что сделало его объектом для гонений. В результате он был схвачен и сослан к работе на строительстве в Крым, где и подвергся мученической смерти.

День памяти священномученика Климента Римского
Фото Iuliia Zavalishina, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 8 декабря

  • Праздник иконы Божией Матери «Рождество Богородицы» Исааковская.

  • Праздник иконы Божией Матери Двинская.

  • День памяти священномученика Петра Александрийского.

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Традиции и приметы на 8 декабря

8 декабря православная церковь чтит память священномученика Климента Римского, в народе — Клим Холодный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки ходили в церковь, молились святому и ставили свечку. Они просили защитить их, семью и двор от сильных морозов.

  • Женщины проводили уборку, мужчины занимались ремеслом.

  • Праздник проводили в кругу семьи за песнями и рассказами.

Вечер в кругу семьи
Фото pixelfit, iStock

Что нельзя делать

  • Ссориться и ругаться — конфликт затянется надолго.

  • Выходить на улице без надобности — к неприятностям.

  • Вмешиваться в чужие дела и раздавать ненужные советы — к разногласиям.

  • Нарушать традиции Рождественского поста.

Погодные приметы

  • Выпал снег — лето будет дождливым.

  • На улице лежат большие сугробы — следующий год будет богат на урожай.

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