8 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
8 декабря отмечается Международный день художника, День русской песни и Клим Холодный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День русской песни
8 декабря в России отмечается День русской песни. Этот праздник направлен на сохранение русского творческого наследия, популяризацию народной песни и певческих традиций.
Международные праздники
Международный день художника
8 декабря в мире отмечается Международный день художника. Его учредила в 2007 году международная ассоциация «Искусство народов мира». Это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его, поэтому торжество отмечают все творческие люди.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 декабря
-
День путешественника во времени.
-
Мировой день зажженных свечей.
-
День российского казначейства.
-
День орнаментальной музыки.
-
Всемирный день хорового искусства.
Церковные праздники
День памяти священномученика Климента Римского
День памяти священномученика Климента Римского отмечается 8 декабря в православной традиции. Климент Римский был одним из первых пап римских и жил в I веке. Известен своей глубокой верой, служением и пастырской заботой о христианских общинах. Он активно проповедовал христианство и боролся с язычниками, что сделало его объектом для гонений. В результате он был схвачен и сослан к работе на строительстве в Крым, где и подвергся мученической смерти.
Какие еще церковные праздники отмечаются 8 декабря
-
Праздник иконы Божией Матери «Рождество Богородицы» Исааковская.
-
Праздник иконы Божией Матери Двинская.
-
День памяти священномученика Петра Александрийского.
Традиции и приметы на 8 декабря
8 декабря православная церковь чтит память священномученика Климента Римского, в народе — Клим Холодный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
-
Предки ходили в церковь, молились святому и ставили свечку. Они просили защитить их, семью и двор от сильных морозов.
-
Женщины проводили уборку, мужчины занимались ремеслом.
-
Праздник проводили в кругу семьи за песнями и рассказами.
Что нельзя делать
-
Ссориться и ругаться — конфликт затянется надолго.
-
Выходить на улице без надобности — к неприятностям.
-
Вмешиваться в чужие дела и раздавать ненужные советы — к разногласиям.
-
Нарушать традиции Рождественского поста.
Погодные приметы
-
Выпал снег — лето будет дождливым.
-
На улице лежат большие сугробы — следующий год будет богат на урожай.