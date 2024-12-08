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Кто отмечает день рождения 8 декабря: у кого из звезд день рождения 8 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 8 декабря: список известных личностей

8 декабря российский актер Юра Борисов отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Юра Борисов
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 декабря.

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Юра Борисов

Юрий Александрович Борисов — российский актер театра, кино и телевидения, лауреат премии «Золотой орел» и «Золотой лист». Родился 8 декабря 1982 года в Реутове. Сегодня ему исполняется 32 года. Актер сыграл роль Алика в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», Михаила Калашникова в одноименной биографической драме, а также появлялся в таких лентах, как «Красный призрак» и «Серебряные коньки». Наибольшую популярность ему принесла роль телохранителя Игоря в фильме-победителе Каннского кинофестиваля — «Анора». За нее Борисову пророчат «Оскар».

Юра Борисов. Биография Юры Борисова — актера из Подмосковья, покорившего Голливуд

Иэн Сомерхолдер

Иэн Джозеф Сомерхолдер — американский актер. Родился 8 декабря 1978 года в Луизиане, США. Сегодня ему исполняется 46 лет. Получил известность благодаря роли Буна Карлайла в телесериале «Остаться в живых» и Дэймона Сальваторе в телесериале «Дневники вампира».

Иэн Сомерхолдер
Фото DPA, Global Look Press

Кто еще родился 8 декабря

  • Ники Минаж (1982) — тринидадская певица, рэперша, автор песен и актриса.

  • Александр Васильев (1958) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник.

  • Марина Голуб (1957 — 2012) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.

  • Ким Бэсинджер (1953) — американская актриса и модель, лауреат премии «Оскар».

  • Евгений Стеблов (1945) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Джим Моррисон (1943) — американский поэт и певец, лидер и вокалист группы The Doors.

  • Алиса Фрейндлих (1934) — советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.

  • Лев Борисов (1933 — 2011) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Клара Румянова (1929 — 2004) — советская и российская актриса театра, кино и радио, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Владимир Шаталов (1927 — 2021) — советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.

  • Ян Сибелиус (1865 — 1957) — финский композитор, скрипач, дирижер.

  • Анатолий Дуров (1864 — 1916) — русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии.

  • Владимир Гиляровский (1855 — 1935) — русский и советский писатель, журналист.

  • Эмиль Рено (1844 — 1918) — французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации.

  • Александр Одоевский (1802 — 1839) — русский князь, поэт-декабрист, писатель.

  • Мария Стюарт (1542 — 1587) — королева Шотландии.

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