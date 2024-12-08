Кто родился 8 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 декабря.
Юра Борисов
Юрий Александрович Борисов — российский актер театра, кино и телевидения, лауреат премии «Золотой орел» и «Золотой лист». Родился 8 декабря 1982 года в Реутове. Сегодня ему исполняется 32 года. Актер сыграл роль Алика в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», Михаила Калашникова в одноименной биографической драме, а также появлялся в таких лентах, как «Красный призрак» и «Серебряные коньки». Наибольшую популярность ему принесла роль телохранителя Игоря в фильме-победителе Каннского кинофестиваля — «Анора». За нее Борисову пророчат «Оскар».
Иэн Сомерхолдер
Иэн Джозеф Сомерхолдер — американский актер. Родился 8 декабря 1978 года в Луизиане, США. Сегодня ему исполняется 46 лет. Получил известность благодаря роли Буна Карлайла в телесериале «Остаться в живых» и Дэймона Сальваторе в телесериале «Дневники вампира».
Кто еще родился 8 декабря
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Ники Минаж (1982) — тринидадская певица, рэперша, автор песен и актриса.
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Александр Васильев (1958) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник.
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Марина Голуб (1957 — 2012) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.
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Ким Бэсинджер (1953) — американская актриса и модель, лауреат премии «Оскар».
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Евгений Стеблов (1945) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
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Джим Моррисон (1943) — американский поэт и певец, лидер и вокалист группы The Doors.
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Алиса Фрейндлих (1934) — советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.
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Лев Борисов (1933 — 2011) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
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Клара Румянова (1929 — 2004) — советская и российская актриса театра, кино и радио, Заслуженная артистка РСФСР.
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Владимир Шаталов (1927 — 2021) — советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.
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Ян Сибелиус (1865 — 1957) — финский композитор, скрипач, дирижер.
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Анатолий Дуров (1864 — 1916) — русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии.
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Владимир Гиляровский (1855 — 1935) — русский и советский писатель, журналист.
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Эмиль Рено (1844 — 1918) — французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации.
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Александр Одоевский (1802 — 1839) — русский князь, поэт-декабрист, писатель.
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Мария Стюарт (1542 — 1587) — королева Шотландии.