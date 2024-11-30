Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Приближается декабрь — последний месяц года, и это самое подходящее время, чтобы встретить Новый год с обновленной прической. Однако важно не только позаботиться о своей прическе, но и сделать это с максимальной пользой. Лунные фазы могут значительно повлиять на состояние волос, поэтому стоит учитывать их влияние, чтобы результат стал действительно впечатляющим.

Вместе с астрологом Натальей Ивановой рассказываем, в какие дни декабря 2024 года стоит отправиться в салон красоты, а когда лучше повременить с изменением имиджа.

Фазы Луны в декабре 2024 года

Новолуние — 1 и 31 декабря

Дни новолуний считаются неблагоприятными для стрижек и любых манипуляций с волосами. В такие моменты лунная энергия минимальна и волосы становятся ослабленными.

Полнолуние — 15 декабря

В дни полнолуний энергия сосредоточена, и волосы, как правило, находятся в самом хорошем состоянии. Специфических запретов на манипуляции с прическами нет, но есть мнение, что стрижки в это время могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Если в планах провести процедуры с волосами 15 декабря, делать это нужно с особой осторожностью.

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Растущая Луна — со 2 по 14 декабря

Этот период идеален для стрижек, если есть желание отрастить длинные и здоровые волосы. Можно подстричь кончики, чтобы отрастить длинные волосы. А если стоит цель зафиксировать форму стрижки, лучше дождаться убывающей Луны, чтобы результата хватило на долгое время.

Убывающая Луна — с 16 по 30 декабря

В это время волосы растут медленнее, но стрижки укрепляют корни и делают волосы более здоровыми.

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2024 года

Существует несколько неблагоприятных дней для стрижек, кроме 1 и 31 декабря:

8 декабря: Растущая Луна в Рыбах, восьмые лунные сутки.

Влияние Рыб считается неблагоприятным для волос, и стрижка может спровоцировать перхоть и другие проблемы. Химические процедуры также могут навредить.

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29 декабря: Убывающая Луна в знаке Стрельца, 29-е лунные сутки. Этот день плох для стрижек и укладок. Прически могут плохо держаться, а окрашивания быстро теряют свой оттенок.

Благоприятные дни для стрижки волос в декабре 2024 года

Наиболее удачные дни для стрижек и процедур — 5, 7, 11 и 12 декабря:

5 декабря: растущая Луна в Водолее, пятые лунные сутки. Отличное время для экспериментов с внешностью. Объемные прически, как правило, получатся особенно удачно.

7 декабря: растущая Луна в Водолее, седьмые лунные сутки. Новый образ придаст харизмы и уверенности.

11 и 12 декабря: растущая Луна в Тельце, 11-е и 12-е лунные сутки. Это день, когда прическа будет выглядеть идеально. Самое время для ухода за волосами.

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Другие дни для стрижки волос в декабре 2024 года

Хорошими для стрижки и манипуляций с волосами будут:

14 декабря. Этот день подойдет для изменения цвета волос, хотя кардинальные стрижки делать не рекомендуется.

18 декабря: Луна в знаке Льва. Стрижка челки принесет удачу.

30 декабря. Лучше сделать спокойные и консервативные прически, чтобы завершить год с хорошим настроением.

Нейтральные дни для стрижки волос в декабре 2024 года

Нейтральные дни: 6, 9 и 10 декабря, 13 декабря, с 15 по 17 декабря, 19-21 декабря, с 22 по 28 декабря. Эти периоды астролог все же советует посвятить менее значимым процедурам или укрепляющим маскам.