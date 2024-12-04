Календарь событий на катке ВДНХ в зимнем сезоне 2024-2025

29 ноября на катке ВДНХ официально стартовал новый зимний сезон, приуроченный к 85-летию главной выставки, и получил название «Вдохновляя поколения». Жителей и гостей Москвы, готовых встать на коньки, ждет насыщенная программа. Подробнее о ней — в нашем материале.

31 декабря — 1 января — п разднование Нового года

Для тех, кто хочет необычно встретить наступающий 2025 год, на катке ВДНХ будет подготовлена масштабная праздничная программа. Гости смогут насладиться выступлениями творческих коллективов и танцевальными номерами. Артисты ледового театра под руководством и при участии Ирины Слуцкой представят шоу-сказку «Двенадцать месяцев».

Кроме того, звезды фигурного катания Максим Ковтун и Майя Хромых проведут мастер-классы для всех желающих.

Незадолго до боя курантов Дед Мороз и Снегурочка придут поздравить гостей, а после начнется музыкально-развлекательная программа.

Новогодние мероприятия на катке начнутся в 22.00 и завершатся в 02.30.

Фото Пресс-служба ВДНХ

8 февраля — б лаготворительный день на катке

В этот день на катке ВДНХ пройдут заезды в карнавальных масках, веселая разминка и викторина с участием аниматоров. Все вырученные средства от продажи билетов и проката коньков будут направлены на благотворительность.

15 февраля — ф естиваль конькобежного спорта «Московские молнии»

Фестиваль «Московские молнии» проходит на катке ВДНХ с 2015 года, и 2025-й не станет исключением. Как и всегда, гостей выставки ждет насыщенная и интересная программа, в которой — конкурсы, мастер-классы по фигурному катанию и любительские заезды.

Фото Пресс-служба ВДНХ

23 февраля — День защитника Отечества

Из года в год на катке в этот день собираются сотрудники МЧС России и обычные посетители. В 2024-м состоялись флешмоб пожарных и спасателей и выступление духового оркестра МЧС на льду. Чего ждать в 2025-м — будет известно позже.

1-2 марта — с оревнования по картингу на катке

Для этого события каток превратится в настоящую ледовую трассу. На ней картингисты «Гран-при музея гаража особого назначения» устроят показательную ледовую гонку. А команды поборются за главный приз соревнований — Кубок «ВДНХ».

Ночные катания

Традиционные ночные катания вернутся и в этом году. Они пройдут в декабре (с 14-го на 15-е), январе (с 6-го на 7-е и с 25-го на 26-е) и феврале (с 14-го на 15-е). В эти дни каток будет открыт до 02.00, благодаря чему посетители смогут насладиться ночной атмосферой выставки и покататься под звездами. Кроме того, в этом году на ночных катаниях появится новая фишка — коньки с подсветкой.

Фото Пресс-служба ВДНХ

Регулярная спортивная программа

Кроме праздников и других мероприятий, в зимний сезон на катке большое внимание уделяют спорту. В период с 10 декабря по 25 февраля каждый вторник и четверг здесь будут проводить утренние зарядки. Они помогут укрепить здоровье, а также зарядиться энергией и бодростью на весь день. Присоединиться к зарядке может любой посетитель катка с 11.30 до 13.00.

Для маленьких гостей, как и в прошлые годы, откроется школа фигурного катания. На занятиях опытные инструкторы расскажут и покажут, как не падать и уверенно чувствовать себя на льду. Тренировки будут проходить с 11 декабря по 22 февраля — каждую среду с 17.30 до 19.00 и субботу с 10.30 до 12.00.

А те, кто уже научился кататься уверенно, могут сыграть в лазертаг на льду. Поучаствовать в игре может любой посетитель катка, это бесплатно, но нужно предварительно зарегистрироваться, так как количество мест ограничено. Игры будут проходить каждое воскресенье с 15 декабря по 23 февраля с 17.30 до 18.30.

Фото Пресс-служба ВДНХ

Тематические вечеринки на катке