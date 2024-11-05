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Какой сегодня праздник: что за день 5 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

5 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

5 ноября отмечается День военного разведчика
Мария Задорожная
Автор
Фото пресс-служба президента РФ, Global Look Press
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5 ноября отмечается День военного разведчика, Всемирный день осведомленности о проблеме цунами и День Якова. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День военного разведчика

День военного разведчика в России отмечается 5 ноября в честь создания военно-разведывательных органов, которые играли ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Эта дата была выбрана неслучайно: именно 5 ноября 1918 года был издан приказ о создании специальных разведывательных подразделений Красной армии.

Международные праздники

Всемирный день осведомленности о проблеме цунами

Всемирный день осведомленности о проблеме цунами отмечается 5 ноября в честь создания ООН в 2005 году системы предупреждения о цунами и других опасных явлений. Эта дата служит напоминанием о важности подготовки и осведомленности населения о рисках, связанных с цунами, и о необходимости разработки эффективных мер реагирования на эту угрозу.

Всемирный день осведомленности о проблеме цунами
Фото shannonstent, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 ноября

  • День рождения Останкинской телебашни;

  • Международный день менеджеров-волонтеров;

  • День рыжих в США;

  • День Пуно в Перу;

  • День пончиков в США.

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Церковные праздники

День памяти святого апостола Иакова, брата Господня

Православная церковь 5 ноября чтит память святого апостола Иакова, брата Господня. Апостол Иаков был одним из ближайших последователей Иисуса Христа и первым епископом Иерусалима. Святой известен своей праведностью и мудростью, а также тем, что он активно проповедовал христианство и способствовал распространению учения Христа.

День памяти святого апостола Иакова, брата Господня
Фото AWelshLad, iStock

Традиции и приметы на 5 ноября

5 ноября православная церковь чтит память апостола Иакова, в народе — День Якова. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В этот день после пробуждения нужно съесть ложку меда и запить тремя глотками святой воды, чтобы следующий год был благополучным.

  • Мужчины заполняли дровяники под крышу, а девушки мастерили праздничные вожжи для будущих свадеб и дарили их женихам.

Ложка меда и мед
Фото Olga Trishina, iStock

Что нельзя делать

  • Пить натощак простую воду — иначе будет серая и неинтересная жизнь.

  • Давать взаймы, даже близким. Считалось, что отданное не вернется.

Погодные приметы

  • Яркий и разноцветный закат — будет плохая погода несколько дней.

  • Прилетели снегири — в ближайшие дни будет много снега.

  • Если снег выпал и не растаял — зима будет теплой, а лето?богато на урожай.

  • Снег выпал мелкий и колючий — к суровой зиме.

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