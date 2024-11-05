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Кто родился 5 ноября: у кого из звезд день рождения 5 ноября
Хобби и развлечения

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Кто родился 5 ноября: список известных личностей

5 ноября актер Павел Прилучный отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Актер Павел Прилучный.
Фото Владимир Бланк, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 ноября.

Павел Прилучный

Павел Прилучный — российский актер театра и кино. Родился 5 ноября 1987 года в городе Шымкент, Казахстан. Сегодня ему исполняется 37 лет. В числе его самых ярких работ такие проекты, как «Закрытая школа», «Мажор», «Жизнь по вызову» и пр.

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Тильда Суинтон

Кэтрин Матильда Суинтон — британская актриса, лауреат премий «Оскар» и BAFTA. Родилась 5 ноября 1960 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 64 года. Прорывной для нее стала роль в фильме «Орландо». Не менее значимыми стали следующие фильмы: «На самом дне», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Сквозь снег» и пр.

Тильда Суинтон
Фото Arnaitz Rubio, Keystone Press Agency, Global Look Press

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  • Сэм Шепард (1943 — 2017) — американский актер, сценарист, кинорежиссер, писатель и драматург.

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  • Вивьен Ли (1913 — 1967) — английская актриса, обладательница двух Оскаров.

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