Кто родился 5 ноября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 ноября.
Павел Прилучный
Павел Прилучный — российский актер театра и кино. Родился 5 ноября 1987 года в городе Шымкент, Казахстан. Сегодня ему исполняется 37 лет. В числе его самых ярких работ такие проекты, как «Закрытая школа», «Мажор», «Жизнь по вызову» и пр.
Тильда Суинтон
Кэтрин Матильда Суинтон — британская актриса, лауреат премий «Оскар» и BAFTA. Родилась 5 ноября 1960 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 64 года. Прорывной для нее стала роль в фильме «Орландо». Не менее значимыми стали следующие фильмы: «На самом дне», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Сквозь снег» и пр.
Кто еще родился 5 ноября
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Ксения Собчак (1981) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса.
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Брайан Адамс (1959) — канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен.
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Сэм Шепард (1943 — 2017) — американский актер, сценарист, кинорежиссер, писатель и драматург.
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Джо Дассен (1938 — 1980) — французский певец, композитор и музыкант американского происхождения.
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Кира Муратова (1934 — 2018) — советский режиссер и сценарист.
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Вивьен Ли (1913 — 1967) — английская актриса, обладательница двух Оскаров.
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Варвара Степанова (1894 — 1958) — советский живописец, график, сценограф, художник прикладного искусства.
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Кузьма Петров-Водкин (1878 — 1939) — русский живописец-символист, график, теоретик искусства, педагог.