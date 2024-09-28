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Какой сегодня праздник: что за день 28 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

28 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День тульского пряника
Фото Andrey Rykov/istockphoto.com, iStock
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28 сентября отмечается День тульского пряника, Международный день кролика и Никита Гусятник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День тульского пряника

28 сентября отмечают День тульского пряника. Это самый известный и старинный русский десерт. Он имеет вид прямоугольной плитки или плоской фигуры, покрытой сверху глазурью. А еще он отличается резными узорами.

Международные праздники

Международный день кролика

В четвертую субботу сентября отмечается Международный день кролика. В 2024 году дата выпала на 28 число. Этот праздник призван привлечь внимание к гуманному отношению к этим животным.

Международный день кролика
Фото kebudfam/istockphoto.com, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 сентября

  • День рассматривания мелочей;

  • День работника атомной промышленности;

  • Всемирный день борьбы против бешенства;

  • День реки Урал;

  • День генерального директора;

  • День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ;

  • День рождения ломбарда;

  • Европейский день грибов;

  • Международный день права знать;

  • День деловой книги;

  • День свободы от голода;

  • Международный день кружева;

  • Международный день поке.

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Церковные праздники

День памяти святого великомученика Никиты Готфского

Святой мученик Никита Готфский — один из главных проповедников и воинов Христовых времен IV века. Церковью святой чтится как покровитель воинов, сражающихся за веру и Отечество.

День памяти святого великомученика Никиты Готфского
Фото Oleg1824i/istockphoto.com, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 28 сентября

  • Праздник иконы Божией Материа Новоникитская.

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Традиции и приметы на 28 сентября

28 сентября православная церковь чтит память великомученика Никиты Готфского, в народе — Никита Гусятник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки приступали к заготовке гусятины. Мужчины отправлялись на охоту, а хозяйки резали птиц на продажу.

  • На Гусятника стригли овец, чтобы успеть это сделать до наступления холодов.

  • Убирали репу с грядок и готовили из нее вкусные блюда.

  • Семьи отправлялись в гости, чтобы следующий год был удачным.

  • Также день отлично подходит для дальних поездок.

Традиции на Никиту Гусятника
Фото Melbye/istockphoto.com, iStock

Что нельзя делать

  • Ссориться или ругаться — к большим проблемам в будущем.

  • Усердно работать и хвататься за много дел — к неудачам.

  • Поднимать монеты с пола или расточительно относиться к деньгам — к финансовым трудностям.

  • Устраивать свадьбы и свататься — к несчастливому браку.

  • Хвастаться имуществом, достижениями или детьми — можно все потерять.

Погодные приметы

  • Солнечная погода — к сильному ветру.

  • Дождь идет — весна будет сырой.

  • Много муравьев — к суровой зиме.

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