28 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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28 сентября отмечается День тульского пряника, Международный день кролика и Никита Гусятник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День тульского пряника

28 сентября отмечают День тульского пряника. Это самый известный и старинный русский десерт. Он имеет вид прямоугольной плитки или плоской фигуры, покрытой сверху глазурью. А еще он отличается резными узорами.

Международные праздники

Международный день кролика

В четвертую субботу сентября отмечается Международный день кролика. В 2024 году дата выпала на 28 число. Этот праздник призван привлечь внимание к гуманному отношению к этим животным.

Фото kebudfam/istockphoto.com, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 сентября

День рассматривания мелочей;

День работника атомной промышленности;

Всемирный день борьбы против бешенства;

День реки Урал;

День генерального директора;

День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ;

День рождения ломбарда;

Европейский день грибов;

Международный день права знать;

День деловой книги;

День свободы от голода;

Международный день кружева;

Международный день поке.

Церковные праздники

День памяти святого великомученика Никиты Готфского

Святой мученик Никита Готфский — один из главных проповедников и воинов Христовых времен IV века. Церковью святой чтится как покровитель воинов, сражающихся за веру и Отечество.

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Какие еще церковные праздники отмечают 28 сентября

Праздник иконы Божией Материа Новоникитская.

Традиции и приметы на 28 сентября

28 сентября православная церковь чтит память великомученика Никиты Готфского, в народе — Никита Гусятник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки приступали к заготовке гусятины. Мужчины отправлялись на охоту, а хозяйки резали птиц на продажу.

На Гусятника стригли овец, чтобы успеть это сделать до наступления холодов.

Убирали репу с грядок и готовили из нее вкусные блюда.

Семьи отправлялись в гости, чтобы следующий год был удачным.

Также день отлично подходит для дальних поездок.

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Что нельзя делать

Ссориться или ругаться — к большим проблемам в будущем.

Усердно работать и хвататься за много дел — к неудачам.

Поднимать монеты с пола или расточительно относиться к деньгам — к финансовым трудностям.

Устраивать свадьбы и свататься — к несчастливому браку.

Хвастаться имуществом, достижениями или детьми — можно все потерять.

Погодные приметы