28 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
28 сентября отмечается День тульского пряника, Международный день кролика и Никита Гусятник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День тульского пряника
28 сентября отмечают День тульского пряника. Это самый известный и старинный русский десерт. Он имеет вид прямоугольной плитки или плоской фигуры, покрытой сверху глазурью. А еще он отличается резными узорами.
Международные праздники
Международный день кролика
В четвертую субботу сентября отмечается Международный день кролика. В 2024 году дата выпала на 28 число. Этот праздник призван привлечь внимание к гуманному отношению к этим животным.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 сентября
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День рассматривания мелочей;
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День работника атомной промышленности;
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Всемирный день борьбы против бешенства;
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День реки Урал;
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День генерального директора;
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День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ;
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День рождения ломбарда;
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Европейский день грибов;
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Международный день права знать;
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День деловой книги;
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День свободы от голода;
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Международный день кружева;
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Международный день поке.
Церковные праздники
День памяти святого великомученика Никиты Готфского
Святой мученик Никита Готфский — один из главных проповедников и воинов Христовых времен IV века. Церковью святой чтится как покровитель воинов, сражающихся за веру и Отечество.
Какие еще церковные праздники отмечают 28 сентября
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Праздник иконы Божией Материа Новоникитская.
Традиции и приметы на 28 сентября
28 сентября православная церковь чтит память великомученика Никиты Готфского, в народе — Никита Гусятник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Предки приступали к заготовке гусятины. Мужчины отправлялись на охоту, а хозяйки резали птиц на продажу.
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На Гусятника стригли овец, чтобы успеть это сделать до наступления холодов.
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Убирали репу с грядок и готовили из нее вкусные блюда.
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Семьи отправлялись в гости, чтобы следующий год был удачным.
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Также день отлично подходит для дальних поездок.
Что нельзя делать
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Ссориться или ругаться — к большим проблемам в будущем.
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Усердно работать и хвататься за много дел — к неудачам.
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Поднимать монеты с пола или расточительно относиться к деньгам — к финансовым трудностям.
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Устраивать свадьбы и свататься — к несчастливому браку.
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Хвастаться имуществом, достижениями или детьми — можно все потерять.
Погодные приметы
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Солнечная погода — к сильному ветру.
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Дождь идет — весна будет сырой.
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Много муравьев — к суровой зиме.