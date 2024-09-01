Лунный календарь на сентябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Еще в глубокой древности люди начали наблюдать за фазами Луны и связывать различные события — природные катаклизмы, эпидемии, неурожаи — с положением этого небесного тела по отношению к Солнцу. Сейчас лунный календарь продолжает быть важной составляющей астрологии, многие люди ориентируются на него в принятии повседневных решений. Рассказали, что такое лунный календарь, какие особенности у каждой фазы Луны и какие дни самые благоприятные в сентябре 2024-го.

Что такое лунный календарь

Лунный календарь, в отличие от обычного, основан на фазах Луны. Поэтому в лунном месяце не 30 и не 31 день, а 29,5. Это называется полным лунным циклом. В течение этого времени Луна проходит четыре фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Начало месяца отсчитывается от неомении (то есть появления Луны в виде узкого серпа на вечернем небе).

Люди начали использовать лунный календарь еще в древности. В прошлом люди предполагали, что фазы Луны оказывают влияние на природные явления: приливы и отливы, рост растений, поведение животных. Многие древние цивилизации, например египтяне, майя, кельты, использовали лунный календарь для определения времени смены времен года, начала сельскохозяйственных работ, проведения религиозных обрядов. В разных культурах лунный календарь отражал специфические верования и традиции. Например, в исламе до сих пор даты главных праздников определяются по лунному календарю, а не по светскому.

Фото istockphoto/m-gucci

Сегодня лунный календарь продолжает интересовать людей, увлеченных астрономией и астрологией. Некоторые полагают, что определенные фазы Луны могут влиять на здоровье, настроение и поведение, хотя научное подтверждение этих утверждений остается спорным.

Влияние Луны на человека

На настоящий момент не существует научных подтверждений того, что фазы Луны влияют на какие-либо сферы жизни человека. Однако многим спокойнее выстраивать свою жизнь в соответствии с рекомендациями астрологов.

Убывающая Луна

Рекомендуется: очищение и избавление от всего ненужного. Это хорошее время для решения проблем, избавления от плохих привычек и обновления своей энергии.

Не рекомендуется: Луна в это время не поддерживает рост и развитие, поэтому не рекомендуется реализовывать важные планы и начинания.

Новолуние

Рекомендуется: новолуние символизирует новое начало и возможность роста. В этот день нужно ставить себе амбициозные цели и делать первые шаги к их реализации.

Не рекомендуется: так как это время наполнено новой энергией и потенциалом, могут возникнуть сложности с финальными этапами каких-либо проектов. В это время лучше не вести переговоры в бизнесе и не переезжать.

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Растущая Луна

Рекомендуется: растущая Луна — это хорошее время для развития новых навыков, личностного и профессионального роста, планирования будущих проектов. Также существует обычай стричь волосы на растущую Луну, чтобы они быстрее отрастали.

Не рекомендуется: не стоит горячиться, нельзя конфликтовать, торопиться и принимать решения под влиянием эмоций.

Полнолуние

Рекомендуется: в полнолуние рекомендуется завершать начатое, избавляться от негативных эмоций, проводить анализ своих поступков.

Не рекомендуется: энергия полнолуния способствует завершению, «замыканию» циклов. Не принято одалживать деньги и вступать в брак, поскольку считается, что это принесет неудачу.

Лунный календарь на сентябрь: благоприятные и неблагоприятные дни

Для тех, кто ориентируется на лунный цикл, мы подготовили календарь фаз луны, а также список благоприятных и неблагоприятных дней.

Фото istockphoto/RistoArnaudov

Фазы Луны в сентябре 2024 года

1—2 сентября — убывающая Луна

3 сентября — новолуние

4—17 сентября — растущая Луна

18 сентября — полнолуние

19—30 сентября — убывающая Луна

Благоприятные дни в сентябре 2024 года

В сентябре этого года большинство дней будут благоприятны. Особенно следует отметить 3, 7 и 24 сентября. В эти дни рекомендуется принимать важные решения, браться за новые начинания и совершать смелые поступки.

Кроме того, есть дни, благоприятные для определенных сфер жизни:

для профессиональной сферы: 2, 3, 10, 21, 22, 23, 24, 27, 30;

для медицинских процедур: 18, 23, 24, 26;

для путешествий: 10, 12, 13, 17, 23;

для празднований: 6, 7, 8, 16, 23.

Неблагоприятные дни в сентябре 2024 года

Категорически неблагоприятных дней в сентябре не будет. Обратите внимание на 18 сентября. В день полнолуния не следует выяснять отношения с окружающими, участвовать в конфликтах и спорах. Эмоции в этот период обостряются, что может привести к непредсказуемым результатам.

18 сентября ожидается частное лунное затмение — то есть тень от Земли лишь частично закроет Луну от отраженного солнечного света. Это важное астрономическое событие повлияет на множество сфер жизни. Дни лунных затмений обычно считаются неблагоприятными для начала любого характера. Лучше не принимать серьезных финансовых решений и не отправляться в поездки.

Осторожными также рекомендуется быть 11 и 20 числа.