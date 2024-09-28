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Кто родился 28 сентября: у кого из звезд день рождения 28 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 28 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Брижит Бардо
Фото Supplied by FilmStills.net, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 сентября.

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Брижит Бардо

Брижит Бардо — французская актриса, певица и общественный деятель. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 90 лет. После начала кинокарьеры в 1952 году, Брижит получила статус секс-символа и мировую известность благодаря ленте «И Бог создал женщину».

Дита фон Тиз

Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Свит) — американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица. Родилась 28 сентября 1972 года в Мичигане, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Известна главным образом своими бурлескными номерами, ее часто называют «Королевой бурлеска».

Дита фон Тиз
Фото Ik Aldama, Global Look Press

Кто еще родился 28 сентября

  • Хилари Дафф (1987) — американская актриса, певица, писательница и продюсер;

  • Наоми Уоттс (1968) — британская актриса и продюсер;

  • Владимир Турчинский (1963 — 2009) — советский и российский спортсмен, рекордсмен в силовых видах спорта, телеведущий и радиоведущий, актер;

  • Владимир Зайцев (1958) — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России;

  • Марчелло Мастроянни (1924 — 1996) — итальянский актер кино и театра;

  • Питер Финч (1916 — 1977) — австралийский киноактер, обладатель премии «Оскар»;

  • Георгий Товстоногов (1915 — 1989) — советский театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР;

  • Ираклий Андроников (1908 — 1990) — советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий;

  • Борис Ефимов (1900 — 2008) — советский художник-график, мастер политической карикатуры, Народный художник СССР;

  • Джон Френч (1852 — 1925) — британский военный деятель, фельдмаршал;

  • Анри Муассан (1852 — 1907) — французский химик, Нобелевский лауреат;

  • Надежда Дурова (1783 — 1866) — первая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница;

  • Микеланджело да Караваджо (1573 — 1610) — итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко.

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