Кто родился 28 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 сентября.
Брижит Бардо
Брижит Бардо — французская актриса, певица и общественный деятель. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 90 лет. После начала кинокарьеры в 1952 году, Брижит получила статус секс-символа и мировую известность благодаря ленте «И Бог создал женщину».
Дита фон Тиз
Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Свит) — американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица. Родилась 28 сентября 1972 года в Мичигане, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Известна главным образом своими бурлескными номерами, ее часто называют «Королевой бурлеска».
Кто еще родился 28 сентября
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Хилари Дафф (1987) — американская актриса, певица, писательница и продюсер;
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Наоми Уоттс (1968) — британская актриса и продюсер;
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Владимир Турчинский (1963 — 2009) — советский и российский спортсмен, рекордсмен в силовых видах спорта, телеведущий и радиоведущий, актер;
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Владимир Зайцев (1958) — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России;
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Марчелло Мастроянни (1924 — 1996) — итальянский актер кино и театра;
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Питер Финч (1916 — 1977) — австралийский киноактер, обладатель премии «Оскар»;
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Георгий Товстоногов (1915 — 1989) — советский театральный режиссер, педагог, Народный артист СССР;
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Ираклий Андроников (1908 — 1990) — советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий;
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Борис Ефимов (1900 — 2008) — советский художник-график, мастер политической карикатуры, Народный художник СССР;
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Джон Френч (1852 — 1925) — британский военный деятель, фельдмаршал;
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Анри Муассан (1852 — 1907) — французский химик, Нобелевский лауреат;
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Надежда Дурова (1783 — 1866) — первая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница;
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Микеланджело да Караваджо (1573 — 1610) — итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко.