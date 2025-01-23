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Какой сегодня праздник: что за день 23 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

23 января: какой сегодня праздник в России и в мире

23 января в России отмечается День свекрови
Мария Задорожная
Автор
День свекрови
Фото pixelfit, iStock
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23 января отмечается День почерка, День свекрови и Григорий Летоуказатель. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День свекрови

23 января в России отмечается весьма интересный праздник — День свекрови. Торжество неофициальное и посвящено отношениям между невесткой и ее свекровью.

Международные праздники

День почерка

23 января ежегодно в мире отмечается День почерка или День ручного письма. Его учредили, чтобы напомнить всем об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека.

День почерка
Фото FreshSplash, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 января

  • День зеленого света.

  • День сотрудников органов дознания МЧС России.

  • Праздник слухов.

  • Международный день липкого ирисового пудинга.

  • Всемирный день пирога.

  • День травяного чая.

  • День несочетаемых цветов в одежде.

  • День идеального веса для женщин.

  • День измерения своей стопы.

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Церковные праздники

День памяти святителя Григория Нисского

День памяти святителя Григория Нисского отмечается 23 января и посвящен одному из самых значимых учителей Церкви и богословов IV века. Григорий Нисский, брат святителя Василия Великого, был активным участником христианских споров своего времени, противостоял арианству и способствовал утверждению православного учения о Троице. Его труды внесли значительный вклад в христианскую идею о природе человека и его предназначении. Святитель Григорий также известен своим милосердием и заботой о нищих, развитием монашеской жизни.

День памяти святителя Григория Нисского
Фото Aviavlad, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 23 января

  • День памяти святителя Феофана Затворника.

  • День памяти преподобного Павла Комельского, Обнорского.

Традиции и приметы на 23 января

23 января православные вспоминают святителя Григория Нисского, в народе — Григорий Летоуказатель. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • С 23 января крестьяне на Руси начинали готовиться к весенним работам. Доставали инструменты, чистили их, красили и ремонтировали.

  • Также люди проверяли закрома с зерном, перебирали его. Крупные зерна оставляли для сева, а мелкие — мололи в муку.

  • В этот день предки обращались к Стоговому — духу, который жил в сене. Они кланялись ему, угощали и благодарили за работу. Так хозяева защищали сено от мышей.

  • В день Григория Летоуказателя готовили мясные блюда и ели их. Считалось, что если в этот день поесть мясо, весь год будет сытым.

Мясные блюда
Фото LauriPatterson, iStock

Что нельзя делать:

  • Жаловаться на здоровье — можно всерьез заболеть.

  • Выносить из дома мусор и золу — можно лишиться счастья и удачи в будущем.

  • Хвастаться материальными благами, особенно деньгами, — к финансовым проблемам.

  • Сквернословить — плохое слово может навлечь горе и печали.

  • Мыть посуду в чужом доме — к ссоре с его хозяевами.

  • Вытирать стол бумагой — к конфликтам в семье.

  • На стогах лежит иней — лето будет сырым и дождливым.

  • Южный ветер сулит много летних гроз.
    Сухой снег — к долгой летней засухе.

  • Круг вокруг солнца — будет мороз.

  • Сильный снегопад — к богатому урожаю хлеба.

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Что произошло 23 января

  • 1755 год — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.

  • 1793 год — второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.

  • 1881 год — состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра.

  • 1895 год — впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик».

  • 1912 год — в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашение о контроле наркотических средств.

  • 1924 год — траурный поезд, ведомый паровозом У127, привез в Москву на Павелецкий вокзал тело В. И. Ленина.

  • 1927 год — создана Российская оборонная спортивно-техническая организация ОСОАВИАХИМ ДОСААФ РОСТО.

  • 1933 год — К. Станиславский в письме к гардеробщикам МХАТа написал фразу, ставшую крылатой: «Театр начинается с вешалки».

  • 1942 год — принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».

  • 1944 год — Постановлением ГКО № 5020 сс от 23 января 1944 г. на вооружение РККА был принят Т-34-85.

  • 1960 год — океанические исследователи Жан Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» первыми в мире опустились на дно Марианской впадины, установив рекорд погружения под воду — 10919 метров.

  • 1969 год — в СССР запущен искусственный спутник Земли «Космос-264» с целью изучения внегалактических источников гамма-излучения.

  • 1991 год — объявлено о проведении частичной конфискационной денежной реформы (ограниченный обмен 50- и 100-рублевых купюр).

  • 2003 год — получен последний сигнал от «Пионера-10».

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