23 января: какой сегодня праздник в России и в мире
23 января отмечается День почерка, День свекрови и Григорий Летоуказатель. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День свекрови
23 января в России отмечается весьма интересный праздник — День свекрови. Торжество неофициальное и посвящено отношениям между невесткой и ее свекровью.
Международные праздники
День почерка
23 января ежегодно в мире отмечается День почерка или День ручного письма. Его учредили, чтобы напомнить всем об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 января
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День зеленого света.
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День сотрудников органов дознания МЧС России.
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Праздник слухов.
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Международный день липкого ирисового пудинга.
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Всемирный день пирога.
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День травяного чая.
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День несочетаемых цветов в одежде.
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День идеального веса для женщин.
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День измерения своей стопы.
Церковные праздники
День памяти святителя Григория Нисского
День памяти святителя Григория Нисского отмечается 23 января и посвящен одному из самых значимых учителей Церкви и богословов IV века. Григорий Нисский, брат святителя Василия Великого, был активным участником христианских споров своего времени, противостоял арианству и способствовал утверждению православного учения о Троице. Его труды внесли значительный вклад в христианскую идею о природе человека и его предназначении. Святитель Григорий также известен своим милосердием и заботой о нищих, развитием монашеской жизни.
Какие еще церковные праздники отмечаются 23 января
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День памяти святителя Феофана Затворника.
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День памяти преподобного Павла Комельского, Обнорского.
Традиции и приметы на 23 января
23 января православные вспоминают святителя Григория Нисского, в народе — Григорий Летоуказатель. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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С 23 января крестьяне на Руси начинали готовиться к весенним работам. Доставали инструменты, чистили их, красили и ремонтировали.
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Также люди проверяли закрома с зерном, перебирали его. Крупные зерна оставляли для сева, а мелкие — мололи в муку.
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В этот день предки обращались к Стоговому — духу, который жил в сене. Они кланялись ему, угощали и благодарили за работу. Так хозяева защищали сено от мышей.
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В день Григория Летоуказателя готовили мясные блюда и ели их. Считалось, что если в этот день поесть мясо, весь год будет сытым.
Что нельзя делать:
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Жаловаться на здоровье — можно всерьез заболеть.
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Выносить из дома мусор и золу — можно лишиться счастья и удачи в будущем.
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Хвастаться материальными благами, особенно деньгами, — к финансовым проблемам.
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Сквернословить — плохое слово может навлечь горе и печали.
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Мыть посуду в чужом доме — к ссоре с его хозяевами.
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Вытирать стол бумагой — к конфликтам в семье.
Погодные приметы:
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На стогах лежит иней — лето будет сырым и дождливым.
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Южный ветер сулит много летних гроз.
Сухой снег — к долгой летней засухе.
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Круг вокруг солнца — будет мороз.
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Сильный снегопад — к богатому урожаю хлеба.
Что произошло 23 января
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1755 год — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.
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1793 год — второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.
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1881 год — состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра.
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1895 год — впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна «Антарктик».
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1912 год — в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашение о контроле наркотических средств.
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1924 год — траурный поезд, ведомый паровозом У127, привез в Москву на Павелецкий вокзал тело В. И. Ленина.
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1927 год — создана Российская оборонная спортивно-техническая организация ОСОАВИАХИМ ДОСААФ РОСТО.
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1933 год — К. Станиславский в письме к гардеробщикам МХАТа написал фразу, ставшую крылатой: «Театр начинается с вешалки».
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1942 год — принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».
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1944 год — Постановлением ГКО № 5020 сс от 23 января 1944 г. на вооружение РККА был принят Т-34-85.
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1960 год — океанические исследователи Жан Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» первыми в мире опустились на дно Марианской впадины, установив рекорд погружения под воду — 10919 метров.
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1969 год — в СССР запущен искусственный спутник Земли «Космос-264» с целью изучения внегалактических источников гамма-излучения.
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1991 год — объявлено о проведении частичной конфискационной денежной реформы (ограниченный обмен 50- и 100-рублевых купюр).
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2003 год — получен последний сигнал от «Пионера-10».