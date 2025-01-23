23 января: какой сегодня праздник в России и в мире

23 января в России отмечается День свекрови

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23 января отмечается День почерка, День свекрови и Григорий Летоуказатель. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День свекрови

23 января в России отмечается весьма интересный праздник — День свекрови. Торжество неофициальное и посвящено отношениям между невесткой и ее свекровью.

Международные праздники

День почерка

23 января ежегодно в мире отмечается День почерка или День ручного письма. Его учредили, чтобы напомнить всем об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека.

Фото FreshSplash, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 января

День зеленого света.

День сотрудников органов дознания МЧС России.

Праздник слухов.

Международный день липкого ирисового пудинга.

Всемирный день пирога.

День травяного чая.

День несочетаемых цветов в одежде.

День идеального веса для женщин.

День измерения своей стопы.

Церковные праздники

День памяти святителя Григория Нисского

День памяти святителя Григория Нисского отмечается 23 января и посвящен одному из самых значимых учителей Церкви и богословов IV века. Григорий Нисский, брат святителя Василия Великого, был активным участником христианских споров своего времени, противостоял арианству и способствовал утверждению православного учения о Троице. Его труды внесли значительный вклад в христианскую идею о природе человека и его предназначении. Святитель Григорий также известен своим милосердием и заботой о нищих, развитием монашеской жизни.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 23 января

День памяти святителя Феофана Затворника.

День памяти преподобного Павла Комельского, Обнорского.

Традиции и приметы на 23 января

23 января православные вспоминают святителя Григория Нисского, в народе — Григорий Летоуказатель. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

С 23 января крестьяне на Руси начинали готовиться к весенним работам. Доставали инструменты, чистили их, красили и ремонтировали.

Также люди проверяли закрома с зерном, перебирали его. Крупные зерна оставляли для сева, а мелкие — мололи в муку.

В этот день предки обращались к Стоговому — духу, который жил в сене. Они кланялись ему, угощали и благодарили за работу. Так хозяева защищали сено от мышей.

В день Григория Летоуказателя готовили мясные блюда и ели их. Считалось, что если в этот день поесть мясо, весь год будет сытым.

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Что нельзя делать:

Жаловаться на здоровье — можно всерьез заболеть.

Выносить из дома мусор и золу — можно лишиться счастья и удачи в будущем.

Хвастаться материальными благами, особенно деньгами, — к финансовым проблемам.

Сквернословить — плохое слово может навлечь горе и печали.

Мыть посуду в чужом доме — к ссоре с его хозяевами.

Вытирать стол бумагой — к конфликтам в семье.

Погодные приметы:

На стогах лежит иней — лето будет сырым и дождливым.

Южный ветер сулит много летних гроз.

Сухой снег — к долгой летней засухе.

Круг вокруг солнца — будет мороз.

Сильный снегопад — к богатому урожаю хлеба.

Что произошло 23 января