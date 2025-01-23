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Кто отмечает день рождения 23 января: у кого из звезд день рождения 23 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 23 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Александр Иншаков
Фото Александр_Казаков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 января.

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Александр Иншаков

Александр Иванович Иншаков — советский и российский актер, каскадер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 23 января 1947 года Москве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Известен по фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Крысиный угол», «Крестоносец», «Бригада».

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Рутгер Хауэр

Рутгер Улсен Хауэр — нидерландский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 23 января 1944 года в Брекелене, Нидерланды. Известен по ролям в фильмах «Плоть + кровь», «Слепая ярость», «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Ночные ястребы», «Город грехов», «Леди-ястреб», «Кровь героев» и «Бэтмен: Начало». Не стало актера в 2019 году.

Рутгер Хауэр
Фото Andrea Ciucci, Zuma, Global Look Press

Кто еще родился 23 января

  • Сергей Белов (1944 — 2013) — советский баскетболист, тренер, чемпион и призер Олимпийских игр.

  • Таня Савичева (1930 — 1944) — ленинградская девочка, автор блокадного дневника.

  • Борис Покровский (1912 — 2009) — советский и российский оперный режиссер, педагог и профессор, Народный артист СССР.

  • Хидэки Юкава (1907 — 1981) — японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.

  • Григорий Александров (1903 — 1983) — советский актер, кинорежиссер и сценарист, Народный артист СССР.

  • Сергий (1867 — 1944) — 12-й Патриарх Московский и всея Руси.

  • Давид Гильберт (1862 — 1943) — немецкий математик.

  • Эдуард Мане (1832 — 1883) — французский художник.

  • Огюст Монферран (1786 — 1858) — французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

  • Стендаль (1783 — 1842) — французский писатель.

  • Тай Цзун (599 — 649) — китайский император династии Тан.

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