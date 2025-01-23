Кто родился 23 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 января.
Александр Иншаков
Александр Иванович Иншаков — советский и российский актер, каскадер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 23 января 1947 года Москве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Известен по фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Крысиный угол», «Крестоносец», «Бригада».
Рутгер Хауэр
Рутгер Улсен Хауэр — нидерландский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 23 января 1944 года в Брекелене, Нидерланды. Известен по ролям в фильмах «Плоть + кровь», «Слепая ярость», «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Ночные ястребы», «Город грехов», «Леди-ястреб», «Кровь героев» и «Бэтмен: Начало». Не стало актера в 2019 году.
Кто еще родился 23 января
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Сергей Белов (1944 — 2013) — советский баскетболист, тренер, чемпион и призер Олимпийских игр.
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Таня Савичева (1930 — 1944) — ленинградская девочка, автор блокадного дневника.
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Борис Покровский (1912 — 2009) — советский и российский оперный режиссер, педагог и профессор, Народный артист СССР.
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Хидэки Юкава (1907 — 1981) — японский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.
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Григорий Александров (1903 — 1983) — советский актер, кинорежиссер и сценарист, Народный артист СССР.
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Сергий (1867 — 1944) — 12-й Патриарх Московский и всея Руси.
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Давид Гильберт (1862 — 1943) — немецкий математик.
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Эдуард Мане (1832 — 1883) — французский художник.
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Огюст Монферран (1786 — 1858) — французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
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Стендаль (1783 — 1842) — французский писатель.
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Тай Цзун (599 — 649) — китайский император династии Тан.