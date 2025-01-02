Лунный календарь стрижек на январь 2025: советы астролога

Парикмахерские и салоны красоты в конце декабря забиты посетителями, поскольку всем хочется быть красивыми при встрече Нового года. После первого января спрос снижается, и многие снова начинают ориентироваться на лунный календарь при выборе даты для стрижки.

Узнали у астролога Дарьи Лачиновой, в какие январские дни стрижка благоприятна, а в какие нет.

1-12 января: растущая Луна

Начало календарного и лунного месяца почти в точности совпадают. Это удобно для любителей начинать новую жизнь с начала месяца или с начала года. Новый имидж тоже можно отнести к новой жизни.

На растущую Луну очень хорошо стричься всем, но особенно тем, кто хочет поскорее отрастить длинные волосы: считается, что они будут расти быстрее. Также можно наращивать волосы и ресницы.

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13-15 января: полнолуние

Считается, что в полнолуние Луна особенно активно взаимодействует с Солнцем, что создает отрицательный энергетический фон. Поэтому от стрижки лучше отказаться в день полнолуния (14 января) и за сутки до него.

16-27 января: убывающая Луна

На убывающую Луну хорошо делать стрижку, если хочется подольше не менять прическу. Волосы будто бы растут медленнее. Поэтому при убывающей Луне лучше стричься тем, кто уверен в своей прическе и не нуждается в быстром отращивании длины.

Также на убывающую Луну можно делать восстанавливающие маски для волос, проводить процедуры по эпиляции, придавать форму бровям.

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28-30 января: новолуние

Как и в полнолуние, энергия Луны активно взаимодействует с энергией Солнца. От стрижки в этот период лучше воздержаться.

31 января: растущая Луна

В конце календарного месяца Луна снова входит в фазу роста, поэтому можно стричься и делать другие процедуры с волосами.