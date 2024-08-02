2 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

2 августа отмечается День воздушно-десантных войск, День фонтанов, Международный день пива и Ильин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День воздушно-десантных (День ВДВ)

Официально Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировалось небольшое подразделение из 12 человек. Учредили День Воздушно-десантных войск в России в 2006 году после подписания президентом указа о праздновании дня ВДВ 2 августа.

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День фонтанов

2 августа в России отмечается День фонтанов. Первые фонтаны появились еще в Древнем Египте. Но тогда они не служили элементом декора, их использовали для полива растений. Всего в России более 5 тысяч фонтанов, однако с каждым годом их число растет.

Международные праздники

Международный день пива

Международный день пива — это ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей данного напитка. Отмечается торжество в первую пятницу августа. Придумал праздник американец Джесс Авшаломов. Он владел баром и хотел таким образом привлечь еще больше посетителей.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 августа

День сидения на подоконниках;

День рождения почтового ящика;

День оленя в Ненецком автономном округе;

День Эвенкийской природы.

Церковные праздники

День памяти святого пророка Илии

Пророк Илия — это первый святой, которого стали почитать в стране после принятия христианства. Его жизнеописания есть и в Ветхом и в Новом завете, и у иудеев, и в исламе.

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Илия воистину великий, он боролся за веру, предсказал появление Спасителя за тысячу лет. Его иконы есть в каждом православном храме, причем не только в ветхозаветном ряду иконостаса, но и часто в местном и даже в отдельных киотах.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 августа

День памяти преподобного Авраамия Галичского.

Традиции и приметы на 2 августа

2 августа православная церковь чтит память святого пророка Илии. В народе — Ильин день. Считается, что святой властвует над природными стихиями. Поэтому 2 августа всегда просят у Ильи щедрого урожая и теплой погоды. В засушливый год обращаются к пророку с молитвой о ниспослании дождя, в дождливый — о прекращении ливней и ярком солнце.

Традиции праздника

В праздник принято посещать церковь.

Люди устраивали праздничные застолья, приглашали близких друзей и родственников.

Ранним утром женщины уходили в поле, чтобы собрать целительные травы, затем сушили их и использовали в течение года.

В этот день люди просили пророка о благополучии. Святой Илия считается не только небесным громовержец, но и покровителем плодородия. Поэтому женщины молились ему об удачном замужестве, другие — о детях.

Если в этот день пошел дождь, люди старались попасть под него, чтобы обрести здоровье на год вперед.

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Что нельзя делать

Купаться. Предки верили, что в Ильин день оживляется всякая подводная нечисть. Поэтому ходить к водоемам в праздник считалось дурной приметой.

Пускать в дом уличных животных или выгонять домашних. По поверьям, 2 августа нечистая сила принимала облик животных и бежала в дома, чтобы спрятаться от молний Ильи. Чтобы не навлечь на себя гнев громоносца, предки старались не впускать в дом уличных животных, но и не выпускать домашних.

Ловить рыбу. Во-первых, в праздник нельзя приближаться к водоемам, а во-вторых, согласно поверью, в рыбу могли вселиться демоны.

Работать. Предки считали, что святой может обрушить свой гнев на головы тех, кто недостаточно сильно уважает его и занимается в праздник мирскими делами.

Погодные приметы