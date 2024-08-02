Кто родился 2 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 августа.
Георгий Мовсесян
Георгий Мовсесян — советский и российский композитор-песенник, Народный артист России. Родился 2 августа 1945 года в Харькове. Известность композитору принесли песни «Береза», которую спела Анна Герман, и «Мне доверена песня», впервые прозвучавшая на ТВ-конкурсе «Песня-77». Также произведения Мовсесяна исполняли знаменитые артисты: Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Анне Вески и др. Не стало композитора в 2011 году.
Энн Дворак
Энн Дворак — американская киноактриса. Родилась 2 августа 1912 года в Нью-Йорке. Известна по фильмам «Очень личное», «Стены Иерихона», «Длинная ночь». В годы Второй Мировой войны она активно занималась общественной деятельностью — трудилась добровольцем в организации «Земледельческая армия», работала шофером на «скорой помощи», репортером в газете и журналистом на BBC. Не стало актрисы в 1979 году.
Кто еще родился 2 августа
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Мирна Лой (1905 — 1993) — американская актриса.
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Самуэл ван Хогстратен (1627 — 1678) — голландский художник, график, теоретик искусства.