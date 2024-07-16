16 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
16 июля отмечается Всемирный день змеи, День вкусной еды и Стожары. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
Международные праздники
День вкусной еды
День вкусной еды считается неофициальным праздником, о его происхождении ничего неизвестно, но название говорит само за себя. На планете представлено множество национальных кухонь со своими удивительными тайнами и необычными сочетаниями. Этот день как никогда подходит для того, чтобы попробовать что-то новое и вкусное.
Всемирный день змеи
Всемирный день змеи призывает человека больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания змей, научиться жить рядом с этими существами, ареал обитания которых очень широк.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 июля
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Всемирный день рисования на асфальте;
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День благодарности морской свинке;
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День кукурузных оладьев в США;
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День духовной любви в Грузии.
Церковные праздники
День памяти святых мучеников Мокия и Марка
Мокий и Марк были верными приверженцами христианской веры и жили во времена императора Максимиана. Когда начались гонения, их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Мокий и Марк отказались, за это их казнили, обезглавив мечом.
Какие еще церковные праздники отмечают 16 июля
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День памяти князей благоверных Василия и Константина Ярославских;
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День памяти святого мученика Иакинфа Римского.
Традиции и приметы на 16 июля
16 июля верующие чтят память святых мучеников Мокия и Марка, в народе этот день получил название Стожары. Предки считали праздник неудачным, поэтому старались вести себя крайне осторожно.
Традиции праздника
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В этот день люди ставили сенные стога.
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На Руси в праздник начинали сеять мак. Его семена широко применялись в кулинарии и медицине.
Что нельзя делать
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Начинать новые дела, они все приведут к краху.
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Покупать дорогие вещи. Они быстро сломаются или будут бесполезными.
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Отправляться в дальние путешествия. В пути могут возникнуть трудности.
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Ухаживать за растениями, пересаживать их. Они могут погибнуть.
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Ругаться, конфликтовать, грубить, ссориться. Иначе конфликт затянется надолго.
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Давать деньги в долг — их не вернут.
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Ходить на свидания — они не увенчаются успехом.
Погодные приметы
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Насекомые сбились в круги — к ясной погоде еще на неделю.
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Ярко светят звезды — к хорошему урожаю.
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Появилось большое количество жуков — будет теплая зима.
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Собака отказывается есть и роет лапами землю — к дождю.