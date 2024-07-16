16 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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16 июля отмечается Всемирный день змеи, День вкусной еды и Стожары. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Международные праздники

День вкусной еды

День вкусной еды считается неофициальным праздником, о его происхождении ничего неизвестно, но название говорит само за себя. На планете представлено множество национальных кухонь со своими удивительными тайнами и необычными сочетаниями. Этот день как никогда подходит для того, чтобы попробовать что-то новое и вкусное.

Фото Tatsiana Volkava/istockphoto.com

Всемирный день змеи

Всемирный день змеи призывает человека больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания змей, научиться жить рядом с этими существами, ареал обитания которых очень широк.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 июля

Всемирный день рисования на асфальте;

День благодарности морской свинке;

День кукурузных оладьев в США;

День духовной любви в Грузии.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Мокия и Марка

Мокий и Марк были верными приверженцами христианской веры и жили во времена императора Максимиана. Когда начались гонения, их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Мокий и Марк отказались, за это их казнили, обезглавив мечом.

Фото Artem Sokolov/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 16 июля

День памяти князей благоверных Василия и Константина Ярославских;

День памяти святого мученика Иакинфа Римского.

Традиции и приметы на 16 июля

16 июля верующие чтят память святых мучеников Мокия и Марка, в народе этот день получил название Стожары. Предки считали праздник неудачным, поэтому старались вести себя крайне осторожно.

Традиции праздника

В этот день люди ставили сенные стога.

На Руси в праздник начинали сеять мак. Его семена широко применялись в кулинарии и медицине.

Фото YorVen/istockphoto.com

Что нельзя делать

Начинать новые дела, они все приведут к краху.

Покупать дорогие вещи. Они быстро сломаются или будут бесполезными.

Отправляться в дальние путешествия. В пути могут возникнуть трудности.

Ухаживать за растениями, пересаживать их. Они могут погибнуть.

Ругаться, конфликтовать, грубить, ссориться. Иначе конфликт затянется надолго.

Давать деньги в долг — их не вернут.

Ходить на свидания — они не увенчаются успехом.

Погодные приметы