Кто родился 16 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 июля.

Леонид Агутин

Леонид Агутин — российский певец, поэт-песенник, композитор, Заслуженный артист России. Родился 16 июля 1968 года в Москве, сегодня ему исполняется 56 лет. С 90-х годов певец стабильно считается одним самых популярных исполнителей российской эстрады. Он исполнил такие хиты, как «Я буду всегда с тобой», «Аэропорты», «На сиреневой луне», «Хоп хэй лала лэй», «Ай-ай-ай», «Все в твоих руках» и др. Женат на популярной отечественной певице Анжелике Варум.

Григорий Лепс

Григорий Лепс — российский эстрадный певец, композитор, Заслуженный артист России. Родился 16 июля 1962 году в Сочи. Сегодня артисту исполняется 62 года. Начинал свою карьеру Лепс как ресторанный исполнитель, а позже стал настоящей легендой отечественной эстрады. Без его знаменитой «Рюмки водки на столе» не обходится ни одно застолье. Он также исполнил такие хиты, как «Натали», «Я тебя не люблю», «Я поднимаю руки», «Самый лучший день», «Она не твоя» и др.

Григорий Лепс: день рождения — сколько лет. Фото Global Look Press

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