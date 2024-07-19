Исследование: чем выше доход россиянина, тем чаще у него бардак на рабочем столе

Сервис Superjob.ru провел исследование на основе опроса 1600 респондентов и выяснил, что 2 из 3 россиян предпочитают держать рабочее место в идеальном порядке. А вот каждому четвертому опрошенному работнику по душе творческий беспорядок. При этом хаос на рабочем столе не мешает зарабатывать, скорее наоборот. У россиян с заработной платой от 100 тысяч рублей беспорядок на рабочем месте встречается вдвое чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (32% против 16% соответственно).

Что касается возраста, то самыми аккуратными оказались сотрудники от 35 до 44 лет. Работники младше и старше этого возраста любят порядок примерно одинаково — 63% и 64% соответственно.