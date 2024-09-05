Исследование: 37,7 процента россиян почувствовали себя отдохнувшими после лета

Эксперты известного сервиса для планирования путешествий провели опрос среди россиян и обнаружили, что только 37,7 процента соотечественников признались, что они почувствовали себя отдохнувшими после лета. Данные опроса публикует Life.ru.



При этом большинство респондентов (75,2 процента) этим летом смогли побыть на даче или на природе, 61,2 процента посетили новые места, а 35,1 процента съездили за границу. На море отдохнули 51,9 процента граждан.



Также сервис выяснил, что самыми популярными заграничными направлениями у русских туристов стали Турция (20 процентов) и Таиланд (10,6 процента). А наиболее востребованными отечественными городами оказались Сочи (15 процентов), Санкт-Петербург (12,5 процента) и Москва (10 процентов).



Кроме того, 73,3 процента респондентов летом уделяли время чтению книг, 63,5 процента — культурному просвещению, то есть посещали фестивали, выставки и концерты, а 44,7 процента выбрали активный отдых.