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Какой сегодня праздник: что за день 6 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

6 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День борьбы с прокрастинацией
Праздники сегодня 6 сентября.
Фото Pheelings Media/istockphoto.com
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6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией, День полетов над Землей и Евтихий Тихий. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ

История образования подразделений по противодействию экстремизму в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации идет с сентября 2008 года. Ежедневно сотрудники подразделений проводят работу по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, реализуемых с использованием политического, социального, религиозного и национального факторов.

День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ
Фото Dzurag/istockphoto.com

Международные праздники

День борьбы с прокрастинацией

Ежегодно во всем мире 6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией. Неизвестно, кто придумал праздник, но его цель — привлечь внимание людей к проблеме откладывания важных дел на неопределенный срок.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 сентября

  • День полетов над Землей;

  • День продающего сторителлинга;

  • День «Возьмите свои манеры на работу»;

  • День ленивых мам в США;

  • День белого воздушного шарика в Австралии;

  • День чтения книги в США.

Церковные праздники

День памяти священномученика Евтихия

6 сентября православная церковь вспоминает священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Известно, что Евтихий жил в I веке и не вошел в число апостолов от семидесяти. Однако, несмотря на это, за свои труды стал именоваться апостолом. Однажды Евтихий услышал проповедь Иоанна Богослова и после этого стал его учеником. Затем повстречавшись с Павлом, Евтихий вместе с ним стал проповедовать в разных странах. Но язычники преследовали его. Они морили голодом Евтихия, жгли каленым железом, бросали в ямы к диким зверям. Именно за свою веру Евтихий погиб.

Церковные праздники
Фото Sviatlana Lazarenka/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 6 сентября

  • Пpaздник Пeтpoвcкoй чудoтвopнoй икoны Бoжиeй Мaтepи;

  • Дeнь пaмяти cвятитeля Пeтpa, митpoпoлитa Мocкoвcкoгo;

  • Дeнь пaмяти paвнoaпocтoльнoгo Кocмы Этoлийcкoгo.

Традиции и приметы на 6 сентября

6 сентября православные верующие чтят священномученика Евтихия, в народе отмечается Евтихий Тихий. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки считали, раз во время праздника дни становятся короче, то нечистая сила проявляет себя сильнее, поэтому старались проводить этот день в тишине.

  • Славяне старались в день Евтихия Тихого надевать одежду из льна. Считалось, что она принесет удачу.

  • Люди верили, что сон в ночь на 6 сентября расскажет человеку о предназначении в жизни, поэтому его важно верно истолковать.

  • Женщины собирали в праздник опавшую листву, приносили ее домой, сушили, а потом читали заговоры. После листья раскладывали по дому, а затем закапывали под ближайшим деревом. Этот обряд делался на привлечение благополучия и взаимопонимания в семью.

Традиции и приметы
Фото Evgeniia Rusinova/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Ругаться, сплетничать и конфликтовать, громко разговаривать — к бедам и трудностям.

  • Трогать острые предметы, иначе можно порезаться, что принесет неудачу в делах.

  • Идти против ветра — это грозит неприятностями.

  • Принимать подарки от незнакомого человека — можно перенять у него беды.

  • Готовить выпечку из теста — к финансовым неприятностям.

  • Смотреть утром на восход солнца — в дом могут прийти болезнь и несчастье.

Погодные приметы

  • Солнце закрывают темные тучи — будут похолодания.

  • Синицы раскричались — к сильному ветру.

  • Дождь с утра — осень будет сухая.

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