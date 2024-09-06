6 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией, День полетов над Землей и Евтихий Тихий. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ
История образования подразделений по противодействию экстремизму в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации идет с сентября 2008 года. Ежедневно сотрудники подразделений проводят работу по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, реализуемых с использованием политического, социального, религиозного и национального факторов.
Международные праздники
День борьбы с прокрастинацией
Ежегодно во всем мире 6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией. Неизвестно, кто придумал праздник, но его цель — привлечь внимание людей к проблеме откладывания важных дел на неопределенный срок.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 сентября
-
День полетов над Землей;
-
День продающего сторителлинга;
-
День «Возьмите свои манеры на работу»;
-
День ленивых мам в США;
-
День белого воздушного шарика в Австралии;
-
День чтения книги в США.
Церковные праздники
День памяти священномученика Евтихия
6 сентября православная церковь вспоминает священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Известно, что Евтихий жил в I веке и не вошел в число апостолов от семидесяти. Однако, несмотря на это, за свои труды стал именоваться апостолом. Однажды Евтихий услышал проповедь Иоанна Богослова и после этого стал его учеником. Затем повстречавшись с Павлом, Евтихий вместе с ним стал проповедовать в разных странах. Но язычники преследовали его. Они морили голодом Евтихия, жгли каленым железом, бросали в ямы к диким зверям. Именно за свою веру Евтихий погиб.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 сентября
-
Пpaздник Пeтpoвcкoй чудoтвopнoй икoны Бoжиeй Мaтepи;
-
Дeнь пaмяти cвятитeля Пeтpa, митpoпoлитa Мocкoвcкoгo;
-
Дeнь пaмяти paвнoaпocтoльнoгo Кocмы Этoлийcкoгo.
Традиции и приметы на 6 сентября
6 сентября православные верующие чтят священномученика Евтихия, в народе отмечается Евтихий Тихий. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
Предки считали, раз во время праздника дни становятся короче, то нечистая сила проявляет себя сильнее, поэтому старались проводить этот день в тишине.
-
Славяне старались в день Евтихия Тихого надевать одежду из льна. Считалось, что она принесет удачу.
-
Люди верили, что сон в ночь на 6 сентября расскажет человеку о предназначении в жизни, поэтому его важно верно истолковать.
-
Женщины собирали в праздник опавшую листву, приносили ее домой, сушили, а потом читали заговоры. После листья раскладывали по дому, а затем закапывали под ближайшим деревом. Этот обряд делался на привлечение благополучия и взаимопонимания в семью.
Что нельзя делать
-
Ругаться, сплетничать и конфликтовать, громко разговаривать — к бедам и трудностям.
-
Трогать острые предметы, иначе можно порезаться, что принесет неудачу в делах.
-
Идти против ветра — это грозит неприятностями.
-
Принимать подарки от незнакомого человека — можно перенять у него беды.
-
Готовить выпечку из теста — к финансовым неприятностям.
-
Смотреть утром на восход солнца — в дом могут прийти болезнь и несчастье.
Погодные приметы
-
Солнце закрывают темные тучи — будут похолодания.
-
Синицы раскричались — к сильному ветру.
-
Дождь с утра — осень будет сухая.