Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:30

1 мин.

Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян

Мария Задорожная
Автор
Пейзажи Шри-Ланки
Фото DavorLovincic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Шри-Ланка досрочно ввела безвизовый режим для россиян и граждан еще 37 стран, заявил министр иностранных дел страны Али Сабри. Его слова приводит издание Newswire.

Сообщается, что упрощенный безвизовый режим начал действовать 2 сентября и продлится до 31 марта. Так, новые правила предполагают, что путешественникам по прилете в страну будут ставить штамп в паспорте с отметкой о дате въезда. По словам местных властей, это поможет уменьшить очереди на визовых стойках.

Путешествия
Новости холдинга
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Главные интриги КХЛ перед стартом сезона 2024/25
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Читайте далее
Клинический психолог объяснил, почему полезно спать без одежды
Следующий материал
Клинический психолог объяснил, почему полезно спать без одежды
Последние новости
20:00
Клинический психолог объяснил, почему полезно спать без одежды
16:45
Психолог рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к школе
14:15
Москвичи чаще выступают за замедление скорости у электросамокатов, чем за их запреты
01:05
Кто родился 3 сентября: список известных личностей
00:05
3 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире