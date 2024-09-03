Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян
Шри-Ланка досрочно ввела безвизовый режим для россиян и граждан еще 37 стран, заявил министр иностранных дел страны Али Сабри. Его слова приводит издание Newswire.
Сообщается, что упрощенный безвизовый режим начал действовать 2 сентября и продлится до 31 марта. Так, новые правила предполагают, что путешественникам по прилете в страну будут ставить штамп в паспорте с отметкой о дате въезда. По словам местных властей, это поможет уменьшить очереди на визовых стойках.
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