Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян

Шри-Ланка досрочно ввела безвизовый режим для россиян и граждан еще 37 стран, заявил министр иностранных дел страны Али Сабри. Его слова приводит издание Newswire.

Сообщается, что упрощенный безвизовый режим начал действовать 2 сентября и продлится до 31 марта. Так, новые правила предполагают, что путешественникам по прилете в страну будут ставить штамп в паспорте с отметкой о дате въезда. По словам местных властей, это поможет уменьшить очереди на визовых стойках.