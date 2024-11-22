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Билеты в театры и на концерты в Москве будут продавать по паспорту
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:05

1 мин.

Билеты в театры и на концерты в Москве будут продавать по паспорту

Мария Задорожная
Автор
Театральный зал
Фото Alfonso Soler, iStock
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В Москве стартует эксперимент по внедрению системы покупки билетов на театральные представления и концерты по паспорту. Согласно информации, размещенной на сайте мэра города, новые правила начнут действовать с 15 марта 2025 года.

Данная инициатива направлена на защиту москвичей от деятельности перекупщиков. Эти правила также будут распространяться на мероприятия, организованные сторонними компаниями в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры. При покупке билета помимо стандартной информации о покупателе потребуется указать данные из идентификационного документа. Для этого можно будет использовать паспорт, водительское удостоверение, социальную карту москвича, студенческий билет или пенсионное удостоверение. При входе на мероприятие контролеры будут проверять личность зрителей.


Важно отметить, что если билет на концерт или спектакль, запланированный после 15 марта, был приобретен заранее, то проходить идентификацию при входе не потребуется. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.

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