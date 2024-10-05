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Названа самая востребованная страна бывшего СССР для путешествий у россиян
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:30

1 мин.

Названа самая востребованная страна бывшего СССР для путешествий у россиян

Мария Задорожная
Автор
Пейзажи Беларуси
Фото tbralnina, iStock
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Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что Белоруссия стала лидером продаж экскурсионных туров у россиян осенью 2024 года. Страна предлагает удобную транспортную доступность, интересное культурное наследие, привлекательные цены и возможность оплачивать покупки картой «Мир».


«Год еще не закончен, а мы уже отправили в Белоруссию на 35% больше туристов, чем годом ранее. Путешествие на пять дней стоит от 15,5 тыс. рублей плюс железнодорожный билет», — сообщила директор по развитию, продвижению и рекламе туристической компании Ирина Гусакова.


В публикации также говорится, что среди других востребованных у россиян стран ближнего зарубежья осенью оказались Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия.

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