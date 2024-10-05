Названа самая востребованная страна бывшего СССР для путешествий у россиян

Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что Белоруссия стала лидером продаж экскурсионных туров у россиян осенью 2024 года. Страна предлагает удобную транспортную доступность, интересное культурное наследие, привлекательные цены и возможность оплачивать покупки картой «Мир».



«Год еще не закончен, а мы уже отправили в Белоруссию на 35% больше туристов, чем годом ранее. Путешествие на пять дней стоит от 15,5 тыс. рублей плюс железнодорожный билет», — сообщила директор по развитию, продвижению и рекламе туристической компании Ирина Гусакова.



В публикации также говорится, что среди других востребованных у россиян стран ближнего зарубежья осенью оказались Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия.