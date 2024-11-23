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Какой сегодня праздник: что за день 23 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

23 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

23 ноября отмечается Международный день акварели
Мария Задорожная
Автор
Международный день акварели
Фото mediaphotos, iStock
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23 ноября отмечается Международный день акварели, День геоморфолога и Родион Ледолом. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День геоморфолога

23 ноября в России отмечается День геоморфолога. Этот праздник отмечают ученые-геологи, которые изучают поверхность Земли, ее изменения и развитие.

День геоморфолога
Фото ZoranMilisavljevic83, iStock

Международные праздники

Международный день акварели

23 ноября отмечается Международный день акварели. Учредителем этого праздника является мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Он был выдающимся мастером акварельной живописи и верил, что акварель может передавать красоту мира так же эффектно, как и масляная живопись. В 1991 году Гуати Рохо предложил отмечать Международный день акварели каждый год 23 ноября.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 ноября

  • День Фибоначчи.

  • Международный день борьбы с безнаказанностью.

  • Международный день имидж-консультанта.

  • Праздник собак и доброты «Wolfenoot».

  • День орехов кешью в США.

  • День инженера в Португалии.

Церковные праздники

День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия

День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия отмечается в православном календаре 23 ноября. Эти апостолы были ближайшими учениками и сподвижниками апостола Павла.

День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия
Фото fortton, iStock

Ераст, согласно преданию, был одним из первых семидесяти учеников Иисуса Христа и служил епископом в Кесарии. Олимп также был сподвижником апостола Павла, а Родион — его соратником в миссионерской деятельности. Сосипатр, Кварт и Тертий также активно способствовали распространению христианства и служили в различных областях, помогая основанию церквей.

Какие еще церковные праздники отмечаются 23 ноября

  • День памяти священномученика Милия Персидского.

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Традиции и приметы на 23 ноября

23 ноября православная церковь чтит память святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. В народном календаре — Родион Ледолом. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В этот день предки готовили обед или ужин и собирали близких и родных за одним столом. Считалось, что беседы в праздник могут принести благополучие и помочь в решении сложных вопросов или давних проблем.

  • В праздник не забывали о помощи нуждающимся: давали нищим деньги, одежду и еду.

Семья ужинает
Фото skynesher, iStock

Что нельзя делать

  • Выходить на лед — плохая примета.

  • Отправляться в дальний путь — будут сложности.

  • Начинать новые дела, проекты, решать денежные или деловые вопросы — они закончатся крахом.

  • Брать и давать в долг — к неудачам в деньгах.

  • Выходить из дома с наступлением темноты — можно встретить нечисть.

  • Ссориться с родственниками — конфликт затянется на долго.

  • Ходить в баню и дарить подарки — к финансовому краху и разорению.

  • Мести пол и выбрасывать мусор — удача, достаток, благополучие уйдут из дома.

  • Надевать черную или очень старую одежду — она отпугнет удачу.

Погодные приметы

  • Иней покрыл все вокруг — будет мороз и снег.

  • Сильный ветер предвещает метели.

  • Слякоть днем — к затяжному ненастью.

  • Воробьи набивают гнезда пухом — будут холода.

  • Река покрылась гладким льдом — к скорой зиме.

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22 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире