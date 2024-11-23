23 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
23 ноября отмечается Международный день акварели, День геоморфолога и Родион Ледолом. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День геоморфолога
23 ноября в России отмечается День геоморфолога. Этот праздник отмечают ученые-геологи, которые изучают поверхность Земли, ее изменения и развитие.
Международные праздники
Международный день акварели
23 ноября отмечается Международный день акварели. Учредителем этого праздника является мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Он был выдающимся мастером акварельной живописи и верил, что акварель может передавать красоту мира так же эффектно, как и масляная живопись. В 1991 году Гуати Рохо предложил отмечать Международный день акварели каждый год 23 ноября.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 ноября
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День Фибоначчи.
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Международный день борьбы с безнаказанностью.
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Международный день имидж-консультанта.
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Праздник собак и доброты «Wolfenoot».
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День орехов кешью в США.
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День инженера в Португалии.
Церковные праздники
День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия
День памяти святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия отмечается в православном календаре 23 ноября. Эти апостолы были ближайшими учениками и сподвижниками апостола Павла.
Ераст, согласно преданию, был одним из первых семидесяти учеников Иисуса Христа и служил епископом в Кесарии. Олимп также был сподвижником апостола Павла, а Родион — его соратником в миссионерской деятельности. Сосипатр, Кварт и Тертий также активно способствовали распространению христианства и служили в различных областях, помогая основанию церквей.
Какие еще церковные праздники отмечаются 23 ноября
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День памяти священномученика Милия Персидского.
Традиции и приметы на 23 ноября
23 ноября православная церковь чтит память святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. В народном календаре — Родион Ледолом. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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В этот день предки готовили обед или ужин и собирали близких и родных за одним столом. Считалось, что беседы в праздник могут принести благополучие и помочь в решении сложных вопросов или давних проблем.
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В праздник не забывали о помощи нуждающимся: давали нищим деньги, одежду и еду.
Что нельзя делать
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Выходить на лед — плохая примета.
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Отправляться в дальний путь — будут сложности.
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Начинать новые дела, проекты, решать денежные или деловые вопросы — они закончатся крахом.
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Брать и давать в долг — к неудачам в деньгах.
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Выходить из дома с наступлением темноты — можно встретить нечисть.
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Ссориться с родственниками — конфликт затянется на долго.
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Ходить в баню и дарить подарки — к финансовому краху и разорению.
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Мести пол и выбрасывать мусор — удача, достаток, благополучие уйдут из дома.
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Надевать черную или очень старую одежду — она отпугнет удачу.
Погодные приметы
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Иней покрыл все вокруг — будет мороз и снег.
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Сильный ветер предвещает метели.
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Слякоть днем — к затяжному ненастью.
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Воробьи набивают гнезда пухом — будут холода.
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Река покрылась гладким льдом — к скорой зиме.