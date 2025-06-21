Архитектор рассказала, как создать место для загара на балконе

Архитектор, руководитель Бюро авторских интерьеров Марина Павлова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как создать место для загара на балконе. Прежде чем приступить к созданию солнечного уголка, она советует оценить ориентацию балкона по сторонам света (южная сторона идеальна для загара), размер и форму пространства, уровень приватности (насколько балкон просматривается соседями) и степень защиты от ветра и осадков.

«Начнем с основы для загара. Это комфортное лежачее место. В зависимости от размера балкона можно выбрать шезлонг со складной конструкцией, он идеален для узких балконов, надувной матрас, бюджетное и компактное решение. Либо рассмотреть вариант подвесного кресла-гамака или раскладного лежака, который можно убрать в непогоду», — сказала эксперт.

Важно обеспечить приватность и защиту, чтобы чувствовать себя комфортно во время загара. Необходимо установить раздвижные шторы или бамбуковые ролеты, которые можно опускать во время принятия солнечных ванн. Либо использовать декоративные ширмы или живую изгородь из вьющихся растений. Кроме того, можно разместить мобильные перегородки, которые легко передвигаются в зависимости от положения солнца.

Для создания полноценного места для загара дизайнер рекомендует добавить:

Маленький столик для напитков, солнцезащитных средств и книг.

Компактную систему хранения для пляжных принадлежностей.

Зонтик или выдвижной тент для возможности регулировать интенсивность солнечных лучей.

Мягкие подушки и плед для дополнительного комфорта.

«Растения не только создадут уютную атмосферу, но и помогут регулировать микроклимат. Разместите суккуленты и кактусы — они любят солнце и не требуют частого полива. Добавьте ароматические травы (розмарин, лаванда, мята), их приятный аромат усилит расслабляющий эффект. Используйте вертикальное озеленение, чтобы сэкономить пространство. Дополните пространство светодиодными гирляндами для вечернего отдыха», — пояснила Павлова.

Также архитектор поделилась практическими советами по обустройству балкона для загара: