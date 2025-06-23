Стиль жизни
Россия планирует отменить визы с тремя странами
23 июня, 16:15

1 мин.

Россия планирует отменить визы с тремя странами

Мария Задорожная
Автор
Столица Бахрейна
Фото lovelypeace, iStock

Россия планирует отменить визы для граждан Мьянмы, Иордании и Бахрейна в 2025 году. Директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ. По его словам, проект соглашения с Мьянмой практически завершен, и правительства уже приняли соответствующие решения. Предполагается, что договор будет подписан на Восточном экономическом форуме.

Кондратьев добавил, что активно ведется работа над соглашениями с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, рассматривается возможность введения безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может значительно увеличить поток туристов из этих стран.

На июнь 2025 года россияне смогут без виз посещать 125 стран и территорий. В этот список входят 79 стран с действующими безвизовыми соглашениями и 46 стран, предлагающих визу по прибытию или электронную визу. К числу стран с безвизовым режимом для России относятся Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Южная Корея, Израиль, Турция, Таиланд, Куба, Бразилия, Аргентина, Египет, Южноафриканская Республика, Сейшелы, Фиджи, Непал, Малайзия и многие другие.

Как получить шенгенскую визу в&nbsp;2025 году.Как получить шенгенскую визу в 2025 году
Путешествия
