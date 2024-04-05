Как защитить собаку от клещей: рассказывает ветеринар

В теплое время года для всех владельцев собак вновь становится актуальным вопрос, как защитить животное от клещей. Чтобы весна и лето прошли без стресса и у вас, и у питомца, поделились подробным гайдом, как уберечь животное от этих опасных паразитов.

Чем опасны клещи

Клещи — переносчики различных опасных заболеваний, возбудители которых содержатся в их слюне.

Самым распространенным заболеванием, которое вызывают эти паразиты, считается пироплазмоз (другое название — бабезиоз). Возбудитель болезни локализуется в клетках крови, постепенно размножаясь и разрушая их.

К первым симптомам пироплазмоза относятся:

вялость;

отказ от еды;

повышение температуры тела;

желтушность слизистых оболочек;

темная моча.

Также клещи — переносчики таких заболеваний, как боррелиоз и энцефалит. Это опасные болезни, прогноз которых благоприятный, только если обращаться к специалистам при появлении первых симптомов.

Средства для защиты собак от клещей

Вакцина

Вакцина не защитит вашего питомца от самого укуса клеща. Но она может предотвратить смерть животного в случае, если укусивший его паразит является переносчиком опасных заболеваний. Вакцина не предотвратит заражение болезнью, но может значительно облегчить ее протекание.

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Вакцинацию проводят каждый год. Прививать можно всех здоровых собак, кроме беременных и кормящих, а также щенков. Также с осторожностью прививают старых питомцев.

Таблетки

Это средство сравнительно недавно появилось на рынке, но уже завоевало большую популярность. Принцип действия у таблеток такой: в них содержится вещество, которое связывается с плазмой крови и долго не выводится из организма. При контакте с кожей или шерстью питомца клещ взаимодействует с молекулами препарата и через какое-то время погибает.

Предметы одежды

Банданы, комбинезоны, жилетки — это не только модные аксессуары, но и профилактика укусов клещей. Преимущество этих средств в том, что антиклещевая пропитка, содержащаяся в специальных складках-ловушках, не входит в прямой контакт с кожей, что уменьшает вероятность аллергических реакций. Банданы или повязки подойдут для прогулок в городе, а комбинезоны — для поездок за город, где собака будет долгое время находиться на природе.

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Шампуни

Шампунь не очень надежное средство защиты, так как его действие длится всего несколько дней. К тому же нужно учесть, что действующие вещества входят в прямой контакт с кожей, что повышает риск аллергической реакции. При обработке собаки таким шампунем тщательно следите за тем, чтобы он не попал на слизистые — глаза и рот животного.

Ошейники

Ошейники действуют по тому же принципу, что и специальная одежда. Они пропитаны раствором, который отпугивает клещей и уменьшает вероятность укуса. Обычно ошейники делают очень длинными, с запасом. Если вашей собаке ошейник велик, обязательно обрежьте лишнюю часть, чтобы питомец не зажевал ее и не отравился.

Спреи

Все спреи делятся на отпугивающие и уничтожающие. Их эффект сохраняется на довольно долгий срок — до нескольких недель. Главный недостаток — ядовитые компоненты в составе, которые могут попасть в рот животному, если оно любит вылизываться. Поэтому необходимо строго придерживаться инструкции по применению аэрозоля.

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Капли

Капли от клещей — классическое средство защиты. Они наносятся на холку и вдоль позвоночника на кожу собаки. Действие капель начинается через сутки после нанесения и длится около месяца. Средство медленно впитывается в кожу и остается там на некоторое время. В кровь яд не попадает, поэтому риск отравления почти отсутствует.

Как выбрать подходящее средство

Нет универсальных рекомендаций по выбору действенного средства. Это зависит от того, сколько времени питомец проводит на улице. Нужно ориентироваться и на удобство применения, и на цену. Если препарат дорогой и неудобный в применении, то вы с гораздо меньшей вероятностью будете использовать его регулярно.

Подобрать подходящее средство вам всегда помогут в ветеринарной клинике.

Что делать, если вы нашли клеща на собаке

Клеща можно найти даже на животном, которое не гуляет по траве, в парках или по лесу, так как эти паразиты могут обитать и на деревьях, и в упавшей листве. Пик их активности приходится на период с марта по октябрь, поэтому в это время рекомендуется осматривать питомца каждый раз после прогулки. Частые места прикрепления паразитов: живот, паховая область, внутренняя поверхность лап, уши, шея, морда.

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Если вы нашли клеща на собаке, следуйте следующим рекомендациям:

Клеща намажьте маслом или кремом, чтобы паразит начал задыхаться и ослабил хватку. Удалите насекомое выкручивающими движениями против часовой стрелки с помощью пинцета или нити. Вытаскивая клеща, старайтесь удалить его полностью, не оставляйте в ранке частицы его тела. Обработайте рану антисептиком: спиртом или хлоргексидином. Важно не использовать цветные жидкости (например, зеленку), чтобы ветеринарный врач мог осмотреть место укуса.

После удаления клеща питомца рекомендуется показать специалисту, чтобы исключить опасные последствия укуса.