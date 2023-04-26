Правда или миф: что вы знаете о тестостероне? Проверяем с помощью теста

Наверняка вы хотя бы раз слышали о тестостероне. И, вероятно, знаете, что его называют мужским гормоном. Но на что он на самом деле влияет, а что — лишь укоренившиеся заблуждения?

Проверьте себя с помощью теста.

Сколько у вас правильных ответов? Делитесь в комментариях.

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