5 советов, как вернуться к нормальной жизни на фоне эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание — физическое и моральное истощение. Оно возникает из-за систематического стресса на фоне работы, личной жизни и других аспектов.

Спросили у бизнес-психолога Станислава Самбурского, каким бывает выгорание, как с ним можно справиться самостоятельно, а когда лучше обратиться к специалисту.

Что такое эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание — это не просто плохое настроение. Это негативное состояние, связанное с хроническим стрессом, может проявляться как:

Снижение мотивации

Отсутствует желание не только достигать каких-то успехов, но и в принципе чем-либо заниматься.

Снижение продуктивности

С каждым днем все больше сил приходится тратить на то, чтобы совершать простейшие повседневные действия. Это касается и бытовых, и рабочих задач.

Ухудшение физического состояния

Появляются бессонница, слабость, ощущение разбитости, головная боль и так далее.

Ухудшение эмоционального фона

Раздражение и усталость приводят к конфликтам с близкими и с коллегами.

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В каких случаях можно самостоятельно справиться с эмоциональным выгоранием

Справиться с выгоранием можно собственными силами, если процесс еще не зашел в тупик.

С этим состоянием практически бессмысленно бороться, если оставаться в той ситуации, которая привела к проблеме. Прежде всего нужно постараться исключить стресс. Например, сменить работу, переехать в другой район и так далее.

Кроме того, важно позволить себе испытывать чувства и не делать вид, что ничего плохого не происходит.

Также бесполезно пытаться победить выгорание, если оно уже переросло в депрессию.

Как справиться с эмоциональным выгоранием

Распознать проблему

Признание проблемы — это первый шаг к победе. Важно не игнорировать хроническую усталость и снижение эффективности.

Установить границы и приоритеты

Речь идет о том, чтобы выбирать себя во всех возможных случаях. То есть между собой и работой, собой и партнером, собой и проектами. Установить границы — значит не соглашаться работать сверхурочно, не ездить по чужим делам в выходные, больше отдыхать, а не следовать чувству долга.

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Вести здоровый образ жизни

Любые виды физической активности — танцы, йога, плавание, бег — помогут улучшить настроение.

Медитировать

Желание предусмотреть все негативные сценарии вполне объяснимо. Но в стрессовой ситуации любые дополнительные переживания эмоционально выматывают и ломают.

Поэтому важно уметь заземляться и не уходить в бесконечные размышления о том, как надо было ответить начальнику на летучке и где искать новую работу, если в следующий раз сдержать эмоции не получится.

Не бояться обращаться за помощью

Пробуйте разгрузить себя, обращаясь к родным и близким. Но прежде всего, конечно, речь идет о помощи профессиональной — помощи психолога. Стоит помнить, что разовой консультации может быть недостаточно. Поход к специалисту может помочь предотвратить депрессию и быстро выйти из состояния выгорания.