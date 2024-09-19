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Глушенков и Дзюба не верят в депрессию: существует ли депрессия на самом деле
Здоровье

Сегодня, 16:15

5 мин.

Глушенков и Дзюба не верят, что депрессия существует. Объясняем, почему это не так

Мария Егорова
Психиатр, нарколог
Татьяна Пищева
Автор
Футболисты Максим Глушенков и Артем Дзюба
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футболисты Максим Глушенков и Артем Дзюба в недавних интервью заявили, что не верят в существование депрессии. Однако у медицины другое мнение на этот счет. Вместе с психиатром рассказали, что такое депрессия, и почему ее нередко считают выдуманной болезнью.

Что такое депрессия

Слово «депрессия» давно вошло в будничный словарный запас любого человека. Это сыграло злую шутку: чем больше людей знают о существовании этого заболевания, тем менее серьезно его воспринимают в обществе. В разговорной речи оно становится объектом шуток, депрессию уравнивают с приступом плохого настроения, осенней хандрой или усталостью. На самом деле, это серьезное заболевание, обусловленное социальными, психологическими и биологическими факторами.

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Важную роль в возникновении депрессии играет химия. Возникновение заболевания связано с дисбалансом нейротрансмиттеров (биологически активных химических веществ) в головном мозге: серотонина, норадреналина и дофамина. Эти химические вещества играют важную роль в регуляции настроения, поэтому во время депрессивных эпизодов у пациентов наблюдается патологическое чувство вины, отсутствие веры в будущее и даже мысли о самоубийстве.

Депрессия может начинаться просто с пониженного настроения, иррациональной тревожности, различных жалоб соматического характера. Она также может сопровождать различные заболевания, например, алкоголизм, наркоманию, эндокринные, сердечно-сосудистые и другие нарушения.
Мария Егорова
Психиатр
Депрессия. Можно ли вылечить депрессию самостоятельно

У пациентов с депрессией даже наблюдаются изменения в структурах головного мозга: уменьшается объем гиппокампа, таламуса, лобной и префронтальной коры. Это еще раз подтверждает физическую природу заболевания.

Почему некоторые люди не верят в депрессию

Все склонны оценивать ощущения окружающих, представляя себя на их месте. Вы с готовностью посочувствуете человеку, страдающему от хронических головных болей, потому что сами не раз испытывали эти неприятные ощущения. Тем, кто никогда не проходил через депрессивный эпизод, трудно полностью осознать, что ощущают пациенты с этим заболеванием.

Грустная девушка
Фото istockphoto.com/JulPo

Депрессия коварна тем, что может маскироваться под другие состояния. Ее признаки многие списывают на усталость, бессонницу, низкую самооценку. Учитывая, что среди симптомов — боли в разных частях тела, депрессию легко спутать с соматическим заболеванием.

Все это из-за недостаточной информированности. Существуют разные виды депрессии с разными степенями выраженности. К тому же у болезни огромный перечень симптомов. Нередко самому человеку или его близким бывает трудно понять, что они имеют дело с этим опасным состоянием.
Мария Егорова
Психиатр

Временами даже сами люди, испытывающие симптомы депрессии, не обращаются за помощью, боясь осуждения общества.

Психические расстройства имеют определенную долю стигматизации в обществе. Бывает даже, что у человека с депрессией включаются механизмы психологической защиты, что проявляется в отказе признавать существование проблемы.
Мария Егорова
Психиатр, нарколог

Может ли депрессия развиться от лени и безделья

Все, кто считает депрессию «надуманной» болезнью, утверждают, что раньше «люди просто много работали, и все было нормально». По их мнению, заболевание — следствие «безделья», которым, как им кажется, сейчас многие страдают.

Подросток лежит с телефоном
Фото istockphoto.com/miniseries

В этом вопросе легко спутать причину и следствие. Пациенты с депрессией действительно иногда проводят много времени в постели из-за нарушений сна, упадка сил, повышенной сонливости и пониженной мотивации.

Нужно сначала разобраться, что было первично: «безделье» вследствие депрессивного расстройства, или «безделье» как симптом, за которым стоит какая-то личностная причина.
Мария Егорова
Психиатр, нарколог

Кроме того, популярны аргументы, выставляющие депрессию как модное веяние: «у наших родителей/бабушек/дедушек не было никакой депрессии» или «раньше все работали, воспитывали детей, времени на депрессию просто не было». На самом деле, эта болезнь стала одним из первых описанных психических расстройств в истории медицины.

Состояние, по описанию напоминающее это заболевание, было впервые упомянуто еще в месопотамских текстах, датированных двумя тысячелетием до нашей эры. Конечно, в то время представление о его причинах было в корне неправильным. В Античности и Средневековье депрессивное состояние считалось следствием колдовства и одержимости злыми духами. Ученые начали задумываться о химической природе заболевания только в 1950-х годах. Тогда врачи заметили, что препараты от туберкулеза значительно облегчали состояние пациентов с сопутствующей депрессией. Поэтому вполне возможно, что кто-то из наших бабушек и дедушек все-таки страдал от депрессии.

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