Врачи объяснили, какая еда провоцирует появление рака

Заведующая отделением амбулаторной онкологии, врач-онколог клиники академика Ройтберга Елена Жукова и врач-радиолог Института Ядерной Медицины Евгений Степанов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что сильное влияние на развитие рака кишечника и оболочки прямой кишки оказывает неправильная пища в виде «еды на ходу» и исключение из своего рациона овощей и фруктов. «Однако отметим, что прямая взаимосвязь между едой и онкологией еще не доказана, но к фастфуду стоит присмотреться внимательно», — посоветовали эксперты в области онкологии.

Фастфуд — еда нездоровая. Она содержит большое количество солей, быстрых углеводов, нитратов, усилителей вкуса, ароматизаторов и других вредных добавок. «Приверженность людей питаться неправильно приводит к развитию гастрита — воспалению слизистой желудка, при котором могут воспаляться кардиальный отдел и сфинктер (места, где идет переход пищевода в желудок). Вследствие этого, кольцо не может сжаться и содержимое желудка попадает в пищевод. Сначала это приведет к изжоге, а далее — ожогу пищевода и формированию воспаления. Потом язвы, а далее, если не лечить, может развиться рак пищевода», — рассказали специалисты.

Фастфуд заставляет работать поджелудочную железу быстрее и активнее. Организм старается скорее переварить пищу, тем самым вызывая лишнюю выработку ферментов, избыток которых может привести к нарушению работы поджелудочной железы и ее дальнейшему воспалению. Если не предпринять меры, это чревато образованием кист и токсичных изменений слизистой толстой кишки. Также идет нарушение перистальтики кишечника — животные жиры и суррогатные продукты замедляют продвижение еды по кишечному тракту, задерживают вывод переработанных продуктов из организма и приводят к повреждениям стенок кишечного тракта. Такая травма слизистой может привести к раку толстого кишечника.

«Людям, даже со здоровым желудочно-кишечного трактом (ЖКТ), стоит придерживаться правил разумного и здорового питания: увеличить употребление фруктов и овощей, богатых клетчаткой, снизить объем фастфуда, острой или пересоленной пищи, полуфабрикатов, колбасных изделий и прочего. Недостаток растительной клетчатки в сочетании с большим количеством мясных продуктов высокой степени переработки вызывает нарушение перистальтики и раздражение кишечной стенки», — рассказали врачи.

Снизить риск возникновения рака поможет отказ от перекусов твердой пищей на ходу, злоупотребления алкоголем и частого употребления фастфуда в виде гамбургеров. «Для профилактики посетите врача-гастроэнтеролога и пройдите осмотр. Не забывайте ежегодно проходить плановую диспансеризацию, благодаря ей случаи выявления рака на ранних стадиях увеличились в несколько раз. Чем раньше обнаружены проблемы со здоровьем, тем успешнее лечение, и выше прогноз полного выздоровления», — резюмировали Елена Жукова и Евгений Степанов, подчеркнув, что на первой стадии полное выздоровление наступает более чем в 90% случаев, на четвертой же выживает лишь 35% больных.