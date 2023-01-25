Дерматолог рассказала, дефицит каких витаминов приводит к появлению пигментных пятен

Дерматолог Наталья Жовтан рассказала, что сильное ультрафиолетовое излучение может быть причиной появления гиперпигментаций у человека и фотостарения его кожи, а помочь предотвратить последствия негативного влияния помогут витамины С, Е, РР, В12 и А с бета-каротином.

«Существуют причины внутреннего и внешнего характера, которые стимулируют возникновение, усиление и развитие пигментации. Принято выделять наследственные факторы, которые объясняют появление пигментных пятен на лице и теле. Так, определенные участки гиперпигментации присутствуют в генетическом коде молекул ДНК и могут появляться в возрасте трех-семи лет», — приводит слова Жовтан Life.ru.

Также специалист рассказала, что синтез меланина может нарушиться в результате гормонального дисбаланса, чему способствуют такие гормоны, как эстроген и прогестерон.

«Основной причиной возникновения гиперпигментаций является ультрафиолетовое излучение (UVA и UVB), которое способствует и фотостарению кожи. Известные механизмы защиты от возникновения гиперпигментации — это борьба со свободными радикалами, возникающими в результате разрешительного действия УФ. Исследования показали, что достаточный уровень антиоксидантов в коже способен противостоять патологическому процессу, не нарушая синтеза витамина D», — добавила врач.

Ученые всего мира рекомендуют применять солнцезащитные кремы и спреи, содержащие огромный спектр антиоксидантов, ведь нахождение на открытом солнце в течение семи дней может снизить уровень витамина А в организме на 30%. Предотвратить негативное влияние излучения на кожу можно, если поддерживать адекватный уровень витаминов С, Е, РР, В12 и А с бета-каротином, D и антиоксидантов.