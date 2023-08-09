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Сегодня, 06:00

Врачи назвали симптомы в полости рта, которые должны насторожить

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Осмотр у стоматолога.
Фото Freepik/wavebreakmedia-micro

5 августа врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказала, что язвы во рту могут свидетельствовать как о разрушении зуба, так и о сахарном диабете и даже онкологии. «Если вы увидели, что на слизистых оболочках полости рта — на внутренней поверхности щек, на небе или языке — образовались незаживающие язвы, ранки или пятна, срочно проконсультируйтесь со специалистом. Это может говорить как о разрушении зуба, острый край которого травмирует прилегающие к нему мягкие ткани, так и о серьезных заболеваниях организма — о сахарном диабете и даже об онкологическом заболевании, протекающем в ротовой полости», — пояснила специалист.

Стоматолог-терапевт сети московских клиник Dental Way Ирина Сульдина, рассказала СЭ, что ежегодно тысячи пациентов обращаются к стоматологам с жалобами на патологические состояния языка и слизистой полости рта. «Причинами могут быть стоматологические заболевания грибковой, вирусной или бактериальной природы. Но часто аномальные состояния языка, десен и слизистой говорят о существенном нарушении в работе внутренних органов. В большинстве случаев патологические состояния языка и слизистых рта вызывают заболевания ЖКТ — чаще всего это различные стоматиты», — отметила эксперт.

По словам Ирины Сульдиной, при обострении гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенной болезни, панкреатита, энтерита и колита язык обложен налетом. Отек языка, когда по бокам видны отпечатки зубов, характерен для энтерита и колита. Также при вышеуказанных проблемах часто наблюдается изменения сосочков языка, их увеличение и покраснение.

Еще одна серьезная группа симптомов говорит о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. «Отечность, язвы, трещины, эрозия могут быть симптомами приближающегося инфаркта миокарда. Наличие плотных пузырей на слизистой неба, щеках и языке говорит о том, что пациент страдает артериальной гипертензией. Некротические язвочки не травматического поражения характерны для заболеваний крови. Отечность, кровоточивость и краснота слизистой сигнализирует о наличии сахарного диабета», — отметила медик.

Также Ирина Сульдина обратила внимание, что устранение симптоматики заболеваний никогда не приведет к исчезновению причины заболевания. «Поэтому врач-стоматолог назначает визит к профильному доктору — гастроэнтерологу, кардиологу, эндокринологу, чтобы комплексной терапией устранить заболевание, которое вызвало аномальные состояния слизистой и языка», — заключила эксперт.

Ранее, 3 декабря 2022 года, мы рассказывали, как следить за гигиеной полости рта.

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Медицина
Советы и рекомендации
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