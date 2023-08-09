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Сегодня, 06:35

Эксперты объяснили, можно ли обойтись без лекарств при гипертонии

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
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Пожилой человек измеряет давление.
Фото Freepik/jcomp

Кардиолог Джойс Оэн-Сяо из Йельской медицинской школы рассказала, что снизить необходимость в приеме лекарств при гипертонии и нормализовать давление можно с помощью здорового образа жизни. А именно, необходима регулярная физическая активность (150 минут в неделю быстрой ходьбы, танцев или других нагрузок умеренной интенсивности), ограничение потребления соли и алкоголя, сохранение здорового веса, снижение уровня стресса и качественный сон. Об этом 6 августа сообщили на сайте издания «Газета.Ру».

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов подтвердил, что поддерживать давление в норме можно не только одними таблетками. Важно сократить употребление соленой, сладкой и жирной животной пищи, увеличить уровень калия и магния в рационе (курага, бананы, чернослив, картофель, дыня, арбуз, зерновые, листовая зелень, овощи, ягоды, орехи). «Полезно включить в рацион морепродукты без соли, кисломолочные продукты пониженной жирности, нерафинированные растительные масла и бобовые», — подчеркнул эксперт.

Ранее, 23 августа 2022 года, мы рассказывали о первых признаках гипертонии и способах ее лечения.

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