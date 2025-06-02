Врач рассказал, как быстро избавиться от боли в мышцах после тренировки

В интервью «Москве 24» спортивный врач и травматолог Артем Катулин рассказал, как быстро избавиться от боли в мышцах после тренировки. По его словам, во время занятий спортом тканям необходимо больше кислорода. А при его нехватке в мышцах образуется молочная кислота.

«Следовательно, накапливается жидкость, что приводит к отекам. Они, в свою очередь, и вызывают болезненные ощущения. Боль также может возникать из-за микротравм мышечных волокон во время занятий», — отметил врач.



Он добавил, что в организме во время тренировки увеличивается количество свободных радикалов, что приводит к повреждению мышечной ткани.

«При регулярной физической активности важно контролировать уровень микро- и макроэлементов, в частности цинка и магния. Они ускоряют процессы восстановления», — подчеркнул эксперт.

При боли в мышцах спортивный врач порекомендовал принимать контрастный душ. Он провоцирует шоковую реакцию у организма, что способствует восстановлению мышц и улучшает лимфодренаж, выводит вредные вещества. Также Катулин посоветовал делать массаж, который оказывает аналогичное действие на организм.