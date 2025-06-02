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Врач назвала процесс, который ускоряет старение
Здоровье

2 июня 2025, 18:55

1 мин.

Врач назвала процесс, который ускоряет старение

Мария Задорожная
Автор
Женщина смотрится в зеркало
Фото Prostock-Studio, iStock

Главный врач Института долголетия РНЦХ имени академика Петровского Инна Решетова в беседе с kp.ru назвала процесс, который ускоряет старение. По ее словам, гликация способствует ускорению процессов старения у людей, и анализ ее уровня может помочь определить биологический возраст человека.

«Так называют процесс, при котором молекулы сахаров у нас в организме связываются с белками. В том числе с «белком молодости» коллагеном. Из-за гликации нарушается нормальная структура коллагена. Образуются соединения, которые откладываются в коже, суставах, связках, а также в кровеносных сосудах. Итогом становится ускоренное старение, боли в суставах, ограничение подвижности человека», — объяснила врач.

Она добавила, что утолщение стенок сосудов может привести к повышению их жесткости и впоследствии к развитию гипертонии, инфарктов и инсультов.

Решетова также отметила, что кожа теряет свой нормальный коллаген, что ускоряет ее старение. Злоупотребление простыми углеводами, такими как сахар и выпечка, может усугубить этот процесс. Специалист подчеркнула, что существует даже термин «сахарное лицо», описывающее дряблую, пересушенную и морщинистую кожу у людей, которые еще не достигли пожилого возраста.

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