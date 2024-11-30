Врач ЛФК рассказал, как джетлаг влияет на здоровье спортсменов

Частые перелеты могут негативно отразиться на здоровье спортсменов. Об этом в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал врач ЛФК Артем Курочкин.

«Частые перелеты — это серьезный стресс для организма спортсменов. Разница в часовых поясах может нарушить привычный ритм жизни, что, в свою очередь, приводит к джетлагу — нарушению сна, аппетита и гормонального баланса. Особенно остро это ощущается у спортсменов, для которых распорядок тренировок и отдыха имеет решающее значение», — отметил эксперт.

По его словам, нарушение сна снижает работоспособность, ухудшает концентрацию и увеличивает риск травм. Курочкин также добавил, что условия во время перелета могут привести к обезвоживанию.

«Давление в салоне ниже нормального атмосферного давления, это может вызвать обезвоживание. Для спортсменов правильный водный баланс крайне важен, так как обезвоживание снижает выносливость и замедляет восстановление после напряженных тренировок», — сказал медик.

Он подчеркивает, что сухой воздух повышает риск простудных заболеваний из-за негативного воздействия на слизистые оболочки. А длительное сидение в неподвижном состоянии во время перелета также представляет опасность. Это может привести к образованию тромбов, особенно у тех спортсменов, которые склонны к варикозному расширению вен. Кроме того, Курочкин обратил внимание на психологические аспекты.

«Не стоит забывать, что частые перелеты могут вызывать стресс, что негативно сказывается на иммунитете и спортивных показателях. Спортсменам необходимо уметь справляться с этим стрессом, помочь могут различные методы релаксации и психологическая поддержка», — подчеркнул Артем.

Чтобы минимизировать негативные последствия от перелетов, Курочкин посоветовал спортсменам придерживаться нескольких рекомендаций:

Планировать перелеты с учетом часовых поясов. По возможности лучше выбирать рейсы с минимальной разницей во времени.

Обеспечивать достаточное количество жидкости во время полета. Важно пить воду и избегать алкоголя и кофеина.

Выполнять упражнения для ног. Простые движения, такие как «камбаловидные отжимания» или подъемы пяток, могут помочь предотвратить образование тромбов.

Соблюдать режим сна и питания. Необходимо придерживаться своего привычного режима, насколько это возможно.

Использовать средства для борьбы с джетлагом. Например, мелатонин может оказать положительное воздействие.

Обращаться за помощью к специалистам. Врач спортивной медицины может разработать индивидуальный план подготовки к перелетам и восстановлению после них.



Врач подчеркнул, что только комплексный подход, включающий правильное планирование, профилактические меры и своевременное обращение к специалистам, поможет сохранить здоровье и высокие спортивные результаты.