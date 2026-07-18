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Тренер по триатлону рассказал, как скорректировать тренировочный план в жару
Виды спорта

Сегодня, 10:00

1 мин.

Тренер по триатлону рассказал, как скорректировать тренировочный план в жару

Мария Задорожная
Автор
Девушка разминается
Фото MTStock Studio, iStock

Тренер высшей категории по триатлону Кирилл Голдовский рассказал «СЭ», как бегунам подготовиться к стартам в жаркую погоду.

По словам специалиста, если соревнование пройдет в условиях высокой температуры, режим тренировок стоит скорректировать заранее. Пробежки лучше переносить на утро или на время после заката, когда жара спадает. Тем, у кого уже случались тепловые удары, он рекомендует не рисковать и проводить тренировки в охлаждаемом зале.

Тренер также отметил, что в жаркую погоду можно сократить разминку. Летом мышцы быстрее входят в рабочий режим, чем в прохладных условиях. Длительный разогрев может нести лишнюю нагрузку.

После тренировки или забега охлаждаться нужно постепенно. Сначала стоит уйти в тень или прохладное место, умыться и восполнить жидкость с помощью изотоника, сказал специалист. Только после этого можно принять теплый душ. Резкий переход к ледяной воде не принесет пользы организму.

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