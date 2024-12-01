Ортопед объяснил, как еда и сон влияют на рост ребенка

Рост человека во многом определяется генетическими факторами, однако нельзя забывать и о значимости питания в этом процессе. Об этом в беседе с «СЭ» заявил травматолог-ортопед Михаил Игнатов.

По его словам, рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Важно, чтобы в нем присутствовали все необходимые компоненты: белки, жиры, углеводы и клетчатка.

«Особую роль в обеспечении роста играет именно белок, который является основным строительным материалом для организма. Наряду с белками, необходимо уделять внимание таким элементам, как кальций, железо и витамины А и В. В детском возрасте, когда рост наиболее активен, разнообразное питание становится особенно важным», — сказал врач.

Не менее важным фактором является и сон. Он стимулирует выработку гормона роста, известного как соматотропин, который синтезируется клетками передней доли гипофиза. Соматотропный гормон имеет решающее значение для полноценного роста и развития детей, так как именно он способствует увеличению длины костей. Если ребенку не хватает этого гормона, его рост может замедляться, объяснил медик.

Таким образом, рост детей зависит не только от генетических особенностей, но и правильного питания, а также достаточного количества сна.